https://sarabic.ae/20240803/أنصار-الله-تتوعد-إسرائيل-لا-تدري-ما-ينتظرها-تحت-الأرض-1091375797.html

"أنصار الله" تتوعد إسرائيل: لا تدري ما ينتظرها تحت الأرض

"أنصار الله" تتوعد إسرائيل: لا تدري ما ينتظرها تحت الأرض

سبوتنيك عربي

توعدت جماعة "أنصار الله" إسرائيل، مؤكدةً أنها وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

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وقال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، حزام الأسد، عبر حسابه على منصة إكس، إن "العدو الأحمق والمحبط يراقب السماء، وهو لا يدري ما ينتظره تحت الأرض! وبإذن الله سينفجر البركان".وكان سفير جماعة "أنصار الله" اليمنية لدى إيران، إبراهيم الديلمي، أكد أن جبهة المقاومة أعدت خطتها ومعداتها لهجوم شامل على إسرائيل.وقال الديلمي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن هجوم إسرائيل على الحديدة واغتيال القائد في "حزب الله" فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، نقل المعركة إلى نقطة أخرى.وأضاف: "بعد هذه الأحداث الأخيرة يجب أن نعلم أننا في حرب شاملة وسنتعامل معها على هذا الأساس"، متابعا: "يجب مهاجمة إسرائيل، وبعد تدخل أمريكا يجب أن تتلقى قواعدها في المنطقة ضربة موجعة".وأوضح: "يجب علينا الرد على هذه الهجمات لتغيير قواعد الصراع، هذه هي الفرصة المتاحة لنا، لأن العدو في أضعف حالاته وفي خوفه".وتساءل، قائلا: "لقد هاجمنا السفن الأمريكية، لكنهم لم يتمكنوا من الوقوف ضد اليمن فقط، فكيف يمكنهم الوقوف ضد محور المقاومة بأكمله؟".يشار إلى أن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، كان قد تعهد في وقت سابق، بـ"الانتقام من إسرائيل"، رداً على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.وما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.حيث توعدت إيران و"حزب الله" توعدا برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية في بيروت وطهران.

https://sarabic.ae/20240803/إيران-رد-حزب-الله-على-هجوم-الضاحية-الجنوبية-قد-يشمل-أهدافا-مدنية-وعسكرية-داخل-إسرائيل-1091374819.html

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