https://sarabic.ae/20240803/الخارجية-الروسية-تصف-تهديد-بودانوف-بمهاجمة-جسر-القرم-بـالإرهاب-1091379341.html
الخارجية الروسية تصف تهديد بودانوف بمهاجمة جسر القرم بـ"الإرهاب"
الخارجية الروسية تصف تهديد بودانوف بمهاجمة جسر القرم بـ"الإرهاب"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن توقيت الهجوم على جسر القرم الذي أعلن عنه رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، كيريلو بودانوف،... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T11:48+0000
2024-08-03T11:48+0000
2024-08-03T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت: "لكن ما يثير الدهشة هو أنه حدد الإطار الزمني - عدة أشهر. أليس هذا جزءًا من الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يجب أن يتم خلالها تقديم أدلة مقنعة على "إنجازات" البيت الأبيض وبانكوفا".بالإضافة إلى ذلك، وصفت مثل هذا التصريح بأنه إرهاب في أنقى صوره.ضابط يكشف خصائص عمل المدفعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصةأعلن رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، مرة أخرى عن الإعداد لهجوم على جسر القرم.وتهدد سلطات كييف بانتظام بتدمير جسر القرم. وهكذا، أعلن فلاديمير زيلينسكي، في أبريل/نيسان، عن إعداد خطة لهجوم مضاد جديد، بما في ذلك تدمير جسر القرم. وفي مايو/أيار، صنف جهاز الأمن الأوكراني الجسر باعتباره أحد "الأهداف ذات الأولوية".وزراء خارجية "آسيان": ندعو إلى بدء حوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240803/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-يعلن-عن-استعدادات-لتدمير-جسر-القرم-1091373819.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية تصف تهديد بودانوف بمهاجمة جسر القرم بـ"الإرهاب"
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن توقيت الهجوم على جسر القرم الذي أعلن عنه رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، كيريلو بودانوف، بالـ"مريب".
وقالت: "لكن ما يثير الدهشة هو أنه حدد الإطار الزمني - عدة أشهر. أليس هذا جزءًا من الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يجب أن يتم خلالها تقديم أدلة مقنعة على "إنجازات" البيت الأبيض وبانكوفا".
وأشارت في تعليق لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن أن الأمريكيين لا يستطيعون بناء أي شيء في أوكرانيا، لا الجسور ولا الديمقراطية، بل يدمرون كل شيء فقط.
بالإضافة إلى ذلك، وصفت مثل هذا التصريح بأنه إرهاب في أنقى صوره.
أعلن رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، مرة أخرى عن الإعداد لهجوم على جسر القرم.
وقال بودانوف على الهواء في الحفل التلفزيوني الوطني: "الجميع يعمل على ضربات بعيدة المدى، وعلى هذا (تدمير جسر القرم). كل هذا يتطلب، دعنا نقول، حلا شاملا. العمل جار".
وتهدد سلطات كييف بانتظام بتدمير جسر القرم. وهكذا، أعلن فلاديمير زيلينسكي، في أبريل/نيسان، عن إعداد خطة لهجوم مضاد جديد، بما في ذلك تدمير جسر القرم. وفي مايو/أيار، صنف جهاز الأمن الأوكراني الجسر باعتباره أحد "الأهداف ذات الأولوية".