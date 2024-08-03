الخارجية الروسية تصف تهديد بودانوف بمهاجمة جسر القرم بـ"الإرهاب"

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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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كواليس السينما
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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المقهى الثقافي
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قوانين الاقتصاد
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240803/الخارجية-الروسية-تصف-تهديد-بودانوف-بمهاجمة-جسر-القرم-بـالإرهاب-1091379341.html
الخارجية الروسية تصف تهديد بودانوف بمهاجمة جسر القرم بـ"الإرهاب"
الخارجية الروسية تصف تهديد بودانوف بمهاجمة جسر القرم بـ"الإرهاب"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن توقيت الهجوم على جسر القرم الذي أعلن عنه رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، كيريلو بودانوف،... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T11:48+0000
2024-08-03T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت: "لكن ما يثير الدهشة هو أنه حدد الإطار الزمني - عدة أشهر. أليس هذا جزءًا من الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يجب أن يتم خلالها تقديم أدلة مقنعة على "إنجازات" البيت الأبيض وبانكوفا".بالإضافة إلى ذلك، وصفت مثل هذا التصريح بأنه إرهاب في أنقى صوره.ضابط يكشف خصائص عمل المدفعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصةأعلن رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، مرة أخرى عن الإعداد لهجوم على جسر القرم.وتهدد سلطات كييف بانتظام بتدمير جسر القرم. وهكذا، أعلن فلاديمير زيلينسكي، في أبريل/نيسان، عن إعداد خطة لهجوم مضاد جديد، بما في ذلك تدمير جسر القرم. وفي مايو/أيار، صنف جهاز الأمن الأوكراني الجسر باعتباره أحد "الأهداف ذات الأولوية".وزراء خارجية "آسيان": ندعو إلى بدء حوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240803/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-يعلن-عن-استعدادات-لتدمير-جسر-القرم-1091373819.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تصف تهديد بودانوف بمهاجمة جسر القرم بـ"الإرهاب"

11:48 GMT 03.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن توقيت الهجوم على جسر القرم الذي أعلن عنه رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، كيريلو بودانوف، بالـ"مريب".
وقالت: "لكن ما يثير الدهشة هو أنه حدد الإطار الزمني - عدة أشهر. أليس هذا جزءًا من الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يجب أن يتم خلالها تقديم أدلة مقنعة على "إنجازات" البيت الأبيض وبانكوفا".

وأشارت في تعليق لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن أن الأمريكيين لا يستطيعون بناء أي شيء في أوكرانيا، لا الجسور ولا الديمقراطية، بل يدمرون كل شيء فقط.

بالإضافة إلى ذلك، وصفت مثل هذا التصريح بأنه إرهاب في أنقى صوره.
ضابط يكشف خصائص عمل المدفعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس المخابرات الأوكرانية يعلن عن استعدادات لتدمير جسر القرم
06:00 GMT
أعلن رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، مرة أخرى عن الإعداد لهجوم على جسر القرم.

وقال بودانوف على الهواء في الحفل التلفزيوني الوطني: "الجميع يعمل على ضربات بعيدة المدى، وعلى هذا (تدمير جسر القرم). كل هذا يتطلب، دعنا نقول، حلا شاملا. العمل جار".

وتهدد سلطات كييف بانتظام بتدمير جسر القرم. وهكذا، أعلن فلاديمير زيلينسكي، في أبريل/نيسان، عن إعداد خطة لهجوم مضاد جديد، بما في ذلك تدمير جسر القرم. وفي مايو/أيار، صنف جهاز الأمن الأوكراني الجسر باعتباره أحد "الأهداف ذات الأولوية".
وزراء خارجية "آسيان": ندعو إلى بدء حوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
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