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احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240803/دراسة-تزايد-الإصابات-بـ-17-نوعا-من-السرطان-بين-الفئات-الأصغر-سنا--1091376434.html
دراسة: تزايد الإصابات بـ 17 نوعا من السرطان بين الفئات الأصغر سنا
دراسة: تزايد الإصابات بـ 17 نوعا من السرطان بين الفئات الأصغر سنا
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة تزايد معدلات الإصابة بالسرطان بـ 17 نوعا من بين 34 نوعا من أنواع السرطان تتزايد في الأجيال الأصغر سنا، وذلك مقارنة بالأجيال الأكبر. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T09:13+0000
2024-08-03T09:13+0000
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وأرجعت دراسة نشرتها دورية "لانسيت" العلمية هذا التحول في معدل الإصابات إلى التغييرات الجيلية في النظام الغذائي وأسلوب الحياة.وأوضح باحثو الجمعية الأمريكية للسرطان أن معدلات الإصابة بالسرطان تتزايد في الأجيال الأصغر سنا بشكل تدريجي، وتحديدًا في الجيل المولود بين عامي 1965 و1979، ومواليد بين عامي 1981 و1996.تضمنت الدراسة أنواع السرطان الأعلى خطورة في الكلى والبنكرياس والأمعاء الدقيقة، والتي تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات لدى الرجال والنساء من جيل الألفية مقارنة بالذين وُلدوا بين عامي 1946 و1964، كما أن نساء الألفية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والقنوات الصفراوية مقارنة بجيل طفرة المواليد، بحسب الدراسة.وأظهرت الدراسة ارتفاع معدلات سرطان الثدي والمرارة وسرطانات القنوات الصفراوية الأخرى وسرطان الرحم في جميع الفئات العمرية تقريبا، كما أنها ارتفعت بشكل أسرع بين الأجيال الأصغر سنا.من ناحية أخرى، رأت الدراسة أنه رغم ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، فإن خطر الوفاة بالمرض ذاته استقر أو انخفض بين الشباب، لكن معدلات الوفيات ارتفعت بسبب سرطانات المرارة والقولون والمستقيم والخصية والرحم، وكذلك سرطان الكبد بين النساء الأصغر سنا.وفي وقت سابق، اكتشف علماء بريطانيون أن نوعا شائعا من بكتيريا الفم يساعد في علاج بعض أنواع السرطان، وقالوا إن البكتيريا المغزلية التي توجد في الفم تحسن بشكل كبير نتائج علاج الأورام الخبيثة في الرأس والرقبة.واستخدم الباحثون النمذجة لتحديد الميكروبات التي قد تكون ذات أهمية، ثم قاموا بدراسة تأثير البكتيريا على الخلايا السرطانية في المختبر، وقاموا بتحليل بيانات من 155 مريضا يعانون من سرطان الرأس والرقبة.وفي الدراسات المختبرية، وضع الخبراء كميات من البكتيريا في أطباق بيتري وتركوها لبضعة أيام، وخلال هذه الفترة، دمرت الكائنات الحية الدقيقة الخلايا السرطانية بالكامل تقريبًا، وانخفض عددهم بنسبة 70-99%، بحسب مجلة "غارديان".وارتبط اكتشاف البكتيريا المغزلية في سرطان الرأس والرقبة بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 65%، مقارنة بالمرضى الذين لم تحتو أورامهم على هذه البكتيريا.
https://sarabic.ae/20240727/دراسة-المبيدات-الحشرية-تزيد-خطورة-بعض-أنواع-السرطان-أكثر-من-التدخين-1091168524.html
https://sarabic.ae/20240710/عبر-تحليل-الأنفاس-اكتشاف-قدرة-مذهلة-للنحل-في-تشخيص-السرطان-1090675901.html
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علوم, منوعات, الأخبار, الصحة
علوم, منوعات, الأخبار, الصحة

دراسة: تزايد الإصابات بـ 17 نوعا من السرطان بين الفئات الأصغر سنا

09:13 GMT 03.08.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
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أظهرت دراسة حديثة تزايد معدلات الإصابة بالسرطان بـ 17 نوعا من بين 34 نوعا من أنواع السرطان تتزايد في الأجيال الأصغر سنا، وذلك مقارنة بالأجيال الأكبر.
وأرجعت دراسة نشرتها دورية "لانسيت" العلمية هذا التحول في معدل الإصابات إلى التغييرات الجيلية في النظام الغذائي وأسلوب الحياة.
وأوضح باحثو الجمعية الأمريكية للسرطان أن معدلات الإصابة بالسرطان تتزايد في الأجيال الأصغر سنا بشكل تدريجي، وتحديدًا في الجيل المولود بين عامي 1965 و1979، ومواليد بين عامي 1981 و1996.
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تضمنت الدراسة أنواع السرطان الأعلى خطورة في الكلى والبنكرياس والأمعاء الدقيقة، والتي تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات لدى الرجال والنساء من جيل الألفية مقارنة بالذين وُلدوا بين عامي 1946 و1964، كما أن نساء الألفية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والقنوات الصفراوية مقارنة بجيل طفرة المواليد، بحسب الدراسة.
وأظهرت الدراسة ارتفاع معدلات سرطان الثدي والمرارة وسرطانات القنوات الصفراوية الأخرى وسرطان الرحم في جميع الفئات العمرية تقريبا، كما أنها ارتفعت بشكل أسرع بين الأجيال الأصغر سنا.
من ناحية أخرى، رأت الدراسة أنه رغم ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، فإن خطر الوفاة بالمرض ذاته استقر أو انخفض بين الشباب، لكن معدلات الوفيات ارتفعت بسبب سرطانات المرارة والقولون والمستقيم والخصية والرحم، وكذلك سرطان الكبد بين النساء الأصغر سنا.
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10 يوليو, 18:34 GMT
وفي وقت سابق، اكتشف علماء بريطانيون أن نوعا شائعا من بكتيريا الفم يساعد في علاج بعض أنواع السرطان، وقالوا إن البكتيريا المغزلية التي توجد في الفم تحسن بشكل كبير نتائج علاج الأورام الخبيثة في الرأس والرقبة.
واستخدم الباحثون النمذجة لتحديد الميكروبات التي قد تكون ذات أهمية، ثم قاموا بدراسة تأثير البكتيريا على الخلايا السرطانية في المختبر، وقاموا بتحليل بيانات من 155 مريضا يعانون من سرطان الرأس والرقبة.
وفي الدراسات المختبرية، وضع الخبراء كميات من البكتيريا في أطباق بيتري وتركوها لبضعة أيام، وخلال هذه الفترة، دمرت الكائنات الحية الدقيقة الخلايا السرطانية بالكامل تقريبًا، وانخفض عددهم بنسبة 70-99%، بحسب مجلة "غارديان".
وارتبط اكتشاف البكتيريا المغزلية في سرطان الرأس والرقبة بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 65%، مقارنة بالمرضى الذين لم تحتو أورامهم على هذه البكتيريا.
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