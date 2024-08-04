https://sarabic.ae/20240804/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-منصة-إطلاق-مقذوفات-لحزب-الله-بمنطقة-مرجعيون-جنوبي-لبنان-1091394821.html

الجيش الإسرائيلي يستهدف منصة إطلاق مقذوفات لـ"حزب الله" في منطقة مرجعيون جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف منصة إطلاق مقذوفات لـ"حزب الله" في منطقة مرجعيون جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف منصة إطلاق مقذوفات لـ"حزب الله" في منطقة مرجعيون جنوبي لبنان. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T04:22+0000

2024-08-04T04:22+0000

2024-08-04T04:39+0000

أخبار حزب الله

العالم

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090644344_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_5af48f0d07e2a0c9f438342d43deac3d.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قصف سلاح الجو الإسرائيلي منصة إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله وبنية تحتية إرهابية إضافية في منطقة مرجعيون في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ردًا على إطلاق "حزب الله" نحو 30 قذيفة صاروخية من جنوبي لبنان.وتابع البيان أنه "بعد سماع صفارات الإنذار في شمال إسرائيل خلال الليل، تم رصد نحو 30 قذيفة انطلقت من لبنان، واعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي معظمها".وقال إنه "تم رصد قذيفة واحدة سقطت في منطقة بيت هلل، وسقطت عدة قذائف في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".وفي وقت سابق، الأحد، قال "حزب الله" في بيان له: "أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأضاف البيان أن ذلك يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين".من جانب آخر، أوضح مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أن "حزب الله اللبناني أطلق رشقة صواريخ تجاوزت 50 صاروخًا باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي مقابل القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية".وأفاد المصدر بـ" سماع أصوات انفجار الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية فوق القطاع الشرقي من جنوب لبنان".وأصدر عدد من البلدان العربية والأوروبية تحذيرات لرعاياها ومناشدات بمغادرة لبنان، فيما ألغت عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى بيروت، وسط ترقب لتصعيد محتمل في المنطقة.وتأتي التحذيرات في سياق معارك متواصلة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

https://sarabic.ae/20240803/إطلاق-عشرات-الصواريخ-من-جنوب-لبنان-تجاه-إسرائيل-فيديو-1091393327.html

https://sarabic.ae/20240803/مصدر-لـ-سبوتنيك-انتخاب-زعيم-سياسي-جديد-لحركة-حماس-سيستغرق-وقتا-طويلا-1091393223.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, العالم, طوفان الأقصى