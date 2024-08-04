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https://sarabic.ae/20240804/بعد-دوي-صافرات-الإنذار-بلدية-أسدود-الإسرائيلية-تقرر-فتح-الملاجئ-العامة-1091403174.html
بعد دوي صافرات الإنذار... بلدية أسدود الإسرائيلية تقرر فتح الملاجئ العامة
بعد دوي صافرات الإنذار... بلدية أسدود الإسرائيلية تقرر فتح الملاجئ العامة
سبوتنيك عربي
قررت بلدية أسدود الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح الملاجئ العامة بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة ومحيطها. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T11:22+0000
2024-08-04T11:22+0000
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وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي رصد 5 صواريخ انطلقت من جنوب قطاع غزة نحو منطقة أسدود جنوبي البلاد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه سقط صاروخ على مدينة أسدود، ما دعا إلى سماع دوي صفارات الإنذار في المدينة ومحيطها، مشيرةً إلى تصاعد أعمدة الدخان بعد سقوط صواريخ في منطقة "يفنه" قرب أسدود نفسها.ومن جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ 7 أشهر كاملة، أطلقت اليوم من جنوب قطاع غزة رشقة صواريخ نحو منطقة "غان يفنه" ومحيطها شرق أسدود.ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي تعاني نقصا حادا يقدر بـ10 آلاف جندي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش يعاني نقصا كبيرا يقدر بـ10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.ونقلت الصحيفة عن تقارير لوزارة الدفاع أن الكنيست لم يكمل خطوة تمديد الخدمة العسكرية من عامين وثمانية أشهر إلى ثلاث سنوات للمجند نتيجة لخروجه في إجازة صيفية، مشيرة إلى أن الكنيست ترك الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي في حالة إحباط كبير وعلامات استفهام.وأوضحت أن هناك حالة من الإحباط تسود أروقة الجيش الإسرائيلي وخاصة المجندين نتيجة لعدم معرفة مصيرهم بعد الحرب على غزة، بعدما أمضوا ما يقرب من عشرة أشهر متتالية في ساحات القتال في القطاع، ولا يعرفون بعد كيف يخططون لمستقبلهم، سواء حجز تذكرة الطائرة لرحلة ما بعد الخدمة في الخارج، أو الالتحاق بالدراسات الأكاديمية أو ما شابهوأشارت إلى أنه وصلت تعليمات إلى المجندات المراقبات في شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، بقضاء أربعة أشهر أخرى للخدمة العسكرية، رغم أنه كان من المفترض إطلاق سراحهن في الشهر المقبل، حيث صدرت لهن تلك التعليمات دون توضيح أو إعطاء أي إجابات.ويشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20240804/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يعاني-نقصا-يقدر-بـ10-آلاف-جندي-منذ-7-أكتوبر-1091401568.html
https://sarabic.ae/20240804/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يعاني-نقصا-يقدر-بـ10-آلاف-جندي-منذ-7-أكتوبر-1091401568.html
https://sarabic.ae/20240804/تقرير-حزب-الله-يخطط-لمهاجمة-أهداف-مدنية-إسرائيلية-1091402517.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إيران, إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إيران, إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة

بعد دوي صافرات الإنذار... بلدية أسدود الإسرائيلية تقرر فتح الملاجئ العامة

11:22 GMT 04.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovإطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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قررت بلدية أسدود الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح الملاجئ العامة بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة ومحيطها.
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي رصد 5 صواريخ انطلقت من جنوب قطاع غزة نحو منطقة أسدود جنوبي البلاد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه سقط صاروخ على مدينة أسدود، ما دعا إلى سماع دوي صفارات الإنذار في المدينة ومحيطها، مشيرةً إلى تصاعد أعمدة الدخان بعد سقوط صواريخ في منطقة "يفنه" قرب أسدود نفسها.
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
تقرير: الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا يقدر بـ10 آلاف جندي منذ 7 أكتوبر
10:05 GMT
ومن جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ 7 أشهر كاملة، أطلقت اليوم من جنوب قطاع غزة رشقة صواريخ نحو منطقة "غان يفنه" ومحيطها شرق أسدود.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي تعاني نقصا حادا يقدر بـ10 آلاف جندي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
تقرير: الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا يقدر بـ10 آلاف جندي منذ 7 أكتوبر
10:05 GMT
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش يعاني نقصا كبيرا يقدر بـ10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
ونقلت الصحيفة عن تقارير لوزارة الدفاع أن الكنيست لم يكمل خطوة تمديد الخدمة العسكرية من عامين وثمانية أشهر إلى ثلاث سنوات للمجند نتيجة لخروجه في إجازة صيفية، مشيرة إلى أن الكنيست ترك الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي في حالة إحباط كبير وعلامات استفهام.
وأوضحت أن هناك حالة من الإحباط تسود أروقة الجيش الإسرائيلي وخاصة المجندين نتيجة لعدم معرفة مصيرهم بعد الحرب على غزة، بعدما أمضوا ما يقرب من عشرة أشهر متتالية في ساحات القتال في القطاع، ولا يعرفون بعد كيف يخططون لمستقبلهم، سواء حجز تذكرة الطائرة لرحلة ما بعد الخدمة في الخارج، أو الالتحاق بالدراسات الأكاديمية أو ما شابه
وأشارت إلى أنه وصلت تعليمات إلى المجندات المراقبات في شمال هضبة الجولان السورية المحتلة، بقضاء أربعة أشهر أخرى للخدمة العسكرية، رغم أنه كان من المفترض إطلاق سراحهن في الشهر المقبل، حيث صدرت لهن تلك التعليمات دون توضيح أو إعطاء أي إجابات.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
تقرير: "حزب الله" يخطط لمهاجمة أهداف مدنية إسرائيلية
10:58 GMT
ويشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
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