https://sarabic.ae/20240804/جماعة-أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-بخليج-عدن-وإسقاط-مسيرة-أمريكية-1091405266.html
جماعة "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بخليج عدن وإسقاط مسيرة أمريكية
جماعة "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بخليج عدن وإسقاط مسيرة أمريكية
سبوتنيك عربي
علنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف سفينة في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدة أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T13:28+0000
2024-08-04T13:28+0000
2024-08-04T13:28+0000
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وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "غروتون" في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة".وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لهجوم بمقذوف ناري شرق مدينة عدن اليمنية، يوم أمس السبت.وأشارت الهيئة إلى أن "الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة"، إذ وقع على بعد 170 ميلا بحريا شرق مدينة عدن اليمنية.ووجهت الهيئة نداء للسفن العابرة في المنطقة مطالبة إياها بالحذر والإبلاغ عن أي "نشاط مشبوه"، بينما لم تصدر جماعة "أنصار الله" أي بيانات بهذا الشأن.وتواصل "أنصار الله" استهداف السفن الأمريكية والبريطانية والتي لها علاقة بإسرائيل، وتقول إن ذلك "دعما للفلسطينيين"، الذي يواجهون الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حرب راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240804/طبيب-عالج-السنوار-بالسجون-الإسرائيلية-قائد-حماس-في-غزة-قال-لي-ستنهار-دولتكم-من-الداخل-وسنهاجمكم-1091404300.html
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أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
جماعة "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بخليج عدن وإسقاط مسيرة أمريكية
علنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف سفينة في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدة أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"، بحسب قولها.
وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "غروتون" في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة".
وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة أميركية "إم كيو-9"، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، بصاروخ "أرض - جو" محلي الصنع".
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لهجوم بمقذوف ناري شرق مدينة عدن اليمنية، يوم أمس السبت.
وأشارت الهيئة إلى أن "الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة"، إذ وقع على بعد 170 ميلا بحريا شرق مدينة عدن اليمنية.
وقال قبطان السفينة، إنه "لم يتم تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها وأن السفينة تتوجه إلى مينائها التالي"، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.
ووجهت الهيئة نداء للسفن العابرة في المنطقة مطالبة إياها بالحذر والإبلاغ عن أي "نشاط مشبوه
"، بينما لم تصدر جماعة "أنصار الله" أي بيانات بهذا الشأن.
وتواصل "أنصار الله" استهداف السفن الأمريكية والبريطانية والتي لها علاقة بإسرائيل، وتقول إن ذلك "دعما للفلسطينيين"، الذي يواجهون الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حرب راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف مصاب.