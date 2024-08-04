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https://sarabic.ae/20240804/طبيب-عالج-السنوار-بالسجون-الإسرائيلية-قائد-حماس-في-غزة-قال-لي-ستنهار-دولتكم-من-الداخل-وسنهاجمكم-1091404300.html
طبيب عالج السنوار بالسجون الإسرائيلية: قائد "حماس" في غزة قال لي ستنهار دولتكم من الداخل وسنهاجمكم
طبيب عالج السنوار بالسجون الإسرائيلية: قائد "حماس" في غزة قال لي ستنهار دولتكم من الداخل وسنهاجمكم
سبوتنيك عربي
صرح طبيب معالج ليحيى السنوار، داخل السجون الإسرائيلية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، قال له إن إسرائيل سوف تنهار من الداخل. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T12:38+0000
2024-08-04T12:38+0000
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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نقلت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية عن الطبيب يوفال بيتون، الذي عالج السنوار خلال وجود الأخير في السجون الإسرائيلية، أن هناك صراعا داخليا في المجتمع الإسرائيلي وسوف تنهار الدولة من الداخل.وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، للطبيب الإسرائيلي، يوفال بيتون، أنه وقت تفكك الداخل الإسرائيلي وضعف الداخل وقتها ستهاجم "حماس" إسرائيل.ويشار إلى أنه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، ذكر جنرال إسرائيلي سابق أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يحظى بمكانة عالمية كنوع من صلاح الدين الأيوبي الحديث.ونقلت "القناة الـ 12" الإسرائيلية عن الجنرال عوفر فينتال، أن "زعيم حماس، يحيى السنوار، يحظى بمكانة عالمية كنوع من صلاح الدين الحديث"، مضيفًا أن تلك المكانة العالية تعود إلى أن "إسرائيل تتفاوض مع قادة حماس وهو على رأسهم على اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم.ووجّه الجنرال عوفر فينتال، والذي أقاله الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب على قطاع غزة، انتقادا شديدا لجيش بلاده، موضحا أن "تشخيص الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي للمشكلة الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل في الحرب هو تشخيص خاطئ".وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن الطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية في قطاع غزة لم تحل المشكلة فحسب، بل وضعت إسرائيل في موقف أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20240804/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يعاني-نقصا-يقدر-بـ10-آلاف-جندي-منذ-7-أكتوبر-1091401568.html
https://sarabic.ae/20240804/تقرير-حزب-الله-يخطط-لمهاجمة-أهداف-مدنية-إسرائيلية-1091402517.html
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس

طبيب عالج السنوار بالسجون الإسرائيلية: قائد "حماس" في غزة قال لي ستنهار دولتكم من الداخل وسنهاجمكم

12:38 GMT 04.08.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
صرح طبيب معالج ليحيى السنوار، داخل السجون الإسرائيلية، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، قال له إن إسرائيل سوف تنهار من الداخل.
نقلت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية عن الطبيب يوفال بيتون، الذي عالج السنوار خلال وجود الأخير في السجون الإسرائيلية، أن هناك صراعا داخليا في المجتمع الإسرائيلي وسوف تنهار الدولة من الداخل.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، للطبيب الإسرائيلي، يوفال بيتون، أنه وقت تفكك الداخل الإسرائيلي وضعف الداخل وقتها ستهاجم "حماس" إسرائيل.
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
تقرير: الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا يقدر بـ10 آلاف جندي منذ 7 أكتوبر
10:05 GMT
ويشار إلى أنه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، ذكر جنرال إسرائيلي سابق أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يحظى بمكانة عالمية كنوع من صلاح الدين الأيوبي الحديث.
ونقلت "القناة الـ 12" الإسرائيلية عن الجنرال عوفر فينتال، أن "زعيم حماس، يحيى السنوار، يحظى بمكانة عالمية كنوع من صلاح الدين الحديث"، مضيفًا أن تلك المكانة العالية تعود إلى أن "إسرائيل تتفاوض مع قادة حماس وهو على رأسهم على اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم.
ووجّه الجنرال عوفر فينتال، والذي أقاله الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب على قطاع غزة، انتقادا شديدا لجيش بلاده، موضحا أن "تشخيص الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي للمشكلة الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل في الحرب هو تشخيص خاطئ".
وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن الطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية في قطاع غزة لم تحل المشكلة فحسب، بل وضعت إسرائيل في موقف أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
تقرير: "حزب الله" يخطط لمهاجمة أهداف مدنية إسرائيلية
10:58 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.
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