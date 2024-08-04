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المدعي العام الإيراني يأمر باعتقال كل من تم استغلاله من قبل إسرائيل في اغتيال هنية
المدعي العام الإيراني يأمر باعتقال كل من تم استغلاله من قبل إسرائيل في اغتيال هنية
سبوتنيك عربي
قال مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون القضاء في إيران، حجة الإسلام صادق رحيمي، إنه تم تشكيل ملف قضائي في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T09:51+0000
2024-08-04T09:51+0000
إيران
أخبار إيران
حركة حماس
إسماعيل هنية
إسرائيل
العالم
العالم العربي
الأخبار
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف رحيمي أن "المدعي العام الإيراني أصدر أمرا بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية اغتيال إسماعيل هنية".وأكد أن هذه الجريمة نفذتها إسرائيل وليس لدى إيران أدنى شك في ذلك.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت، يوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية أوقفت أكثر من 20 شخصا، من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار ضيافة يديرها الجيش في طهران، ردا على خرق أمني مكّن من اغتيال إسماعيل هنية، وفقاً لإيرانيين مطلعين على التحقيق.وقد تولت وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري التحقيق، وتطارد المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية القتل، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب الطبيعة الحساسة للتحقيقات.وكانت تقارير غربية قد زعمت، في وقت سابق، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قُتل بقنبلة مزروعة قبل شهرين في منزل في طهران كان يقيم فيه بشكل متكرر.ووفقا لرواية الحرس الثوري الإيراني، أثبتت التحقيقات أن عملية اغتيال هنية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات مصحوباً بانفجار قوي.كانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".
https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html
https://sarabic.ae/20240802/تقارير-أمريكية-تكشف-عن-قنبلة-تم-تهريبها-إلى-مكان-إقامة-هنية-في-طهران-قبل-أشهر-تسببت-في-قتله-1091339549.html
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إيران, أخبار إيران, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
إيران, أخبار إيران, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى

المدعي العام الإيراني يأمر باعتقال كل من تم استغلاله من قبل إسرائيل في اغتيال هنية

09:51 GMT 04.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قال مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون القضاء في إيران، حجة الإسلام صادق رحيمي، إنه تم تشكيل ملف قضائي في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف رحيمي أن "المدعي العام الإيراني أصدر أمرا بتحديد واعتقال كل من يثبت إهماله أو استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية اغتيال إسماعيل هنية".
وأكد أن هذه الجريمة نفذتها إسرائيل وليس لدى إيران أدنى شك في ذلك.
وتابع: "ولكن هل إسرائيل نفذت هذه الجريمة بشكل مباشر أو بواسطة عملاء وجواسيس، فإن الموضوع قيد التحقيق والمتابعة".
مشاهد من تشييع إسماعيل هنية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
ممثل "حماس" في إيران يكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة قبيل اغتيال إسماعيل هنية
أمس, 06:33 GMT
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت، يوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية أوقفت أكثر من 20 شخصا، من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار ضيافة يديرها الجيش في طهران، ردا على خرق أمني مكّن من اغتيال إسماعيل هنية، وفقاً لإيرانيين مطلعين على التحقيق.
وقد تولت وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري التحقيق، وتطارد المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية القتل، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب الطبيعة الحساسة للتحقيقات.
وكانت تقارير غربية قد زعمت، في وقت سابق، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قُتل بقنبلة مزروعة قبل شهرين في منزل في طهران كان يقيم فيه بشكل متكرر.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
تقارير أمريكية تكشف عن قنبلة تم تهريبها إلى مكان إقامة هنية في طهران تسببت بقتله
2 أغسطس, 05:46 GMT
ووفقا لرواية الحرس الثوري الإيراني، أثبتت التحقيقات أن عملية اغتيال هنية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات مصحوباً بانفجار قوي.
كانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".
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