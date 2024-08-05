https://sarabic.ae/20240805/زيلينسكي-الغرب-يخشى-إسقاط-الصواريخ-الروسية-خوفا-من-رد-موسكو-1091425468.html

زيلينسكي: الغرب يخشى إسقاط الصواريخ الروسية خوفا من رد موسكو

زيلينسكي: الغرب يخشى إسقاط الصواريخ الروسية خوفا من رد موسكو

سبوتنيك عربي

صرح فلاديمير زيلينسكي أن الدول المجاورة لأوكرانيا تخشى إسقاط الصواريخ الروسية بسبب رد فعل محتمل من موسكو. 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T07:03+0000

2024-08-05T07:03+0000

2024-08-05T07:03+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "يقول (زيلينسكي ) إن الشركاء يخافون من التصعيد غير الضروري، لكن كييف تنوي دفع هذا الموضوع".ويدّعي أن أوكرانيا ستناقش مع الدول المجاورة إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية فوق الأراضي الأوكرانية.زيلينسكي يحذر من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويصفها بـ"الخطرة"وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن قادة الدول الرائدة في الناتو (الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا)، وكذلك الأمين العام للحلف، صرحوا بأن دول الناتو لن تسقط الصواريخ الروسية حتى لا يصبحون مشاركين في الصراع.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لموسكو."لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس

https://sarabic.ae/20240803/سياسي-فرنسي-يكشف-سبب-تغيير-زيلينسكي-لنهجه-في-الحوار-مع-روسيا-1091391724.html

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