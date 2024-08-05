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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240805/زيلينسكي-الغرب-يخشى-إسقاط-الصواريخ-الروسية-خوفا-من-رد-موسكو-1091425468.html
زيلينسكي: الغرب يخشى إسقاط الصواريخ الروسية خوفا من رد موسكو
زيلينسكي: الغرب يخشى إسقاط الصواريخ الروسية خوفا من رد موسكو
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير زيلينسكي أن الدول المجاورة لأوكرانيا تخشى إسقاط الصواريخ الروسية بسبب رد فعل محتمل من موسكو. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T07:03+0000
2024-08-05T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "يقول (زيلينسكي ) إن الشركاء يخافون من التصعيد غير الضروري، لكن كييف تنوي دفع هذا الموضوع".ويدّعي أن أوكرانيا ستناقش مع الدول المجاورة إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية فوق الأراضي الأوكرانية.زيلينسكي يحذر من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويصفها بـ"الخطرة"وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن قادة الدول الرائدة في الناتو (الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا)، وكذلك الأمين العام للحلف، صرحوا بأن دول الناتو لن تسقط الصواريخ الروسية حتى لا يصبحون مشاركين في الصراع.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لموسكو."لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس
https://sarabic.ae/20240803/سياسي-فرنسي-يكشف-سبب-تغيير-زيلينسكي-لنهجه-في-الحوار-مع-روسيا-1091391724.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: الغرب يخشى إسقاط الصواريخ الروسية خوفا من رد موسكو

07:03 GMT 05.08.2024
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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صرح فلاديمير زيلينسكي أن الدول المجاورة لأوكرانيا تخشى إسقاط الصواريخ الروسية بسبب رد فعل محتمل من موسكو.
وقالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "يقول (زيلينسكي ) إن الشركاء يخافون من التصعيد غير الضروري، لكن كييف تنوي دفع هذا الموضوع".

وأوضح زيلينسكي أن هناك حاجة إلى تحالف من الدول، لأن هذه مسؤولية كبيرة جدًا على عاتق دولة واحدة.

ويدّعي أن أوكرانيا ستناقش مع الدول المجاورة إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية فوق الأراضي الأوكرانية.
زيلينسكي يحذر من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويصفها بـ"الخطرة"
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وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن قادة الدول الرائدة في الناتو (الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا)، وكذلك الأمين العام للحلف، صرحوا بأن دول الناتو لن تسقط الصواريخ الروسية حتى لا يصبحون مشاركين في الصراع.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لموسكو.
"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس
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