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هاريس تجري مقابلات لاختيار نائب لها
هاريس تجري مقابلات لاختيار نائب لها
سبوتنيك عربي
أجرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية، مقابلات مع ثلاثة مرشحين بارزين، في مقر إقامتها في واشنطن العاصمة. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
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والمرشحون هم تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، ومارك كيلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن أريزونا، وجوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا.وبحسب وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الترتيبات، فإن حملة هاريس تخطط أيضا لإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الاثنان معا.كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهماوكانت هاريس قد عقدت اجتماعا مع فريق التدقيق لديها، السبت، بمن فيهم وزير العدل السابق إريك هولدر، الذي فحصت شركته القانونية (كوفينغتون آند بيرلينغ) الأمور المالية والسيرة الذاتية للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناءوذكرت مصادر مطلعة أن هولدر ومكتبه قدّما تقارير مفصلة عن كل مرشح من المرشحين النهائيين. وسيتم إبلاغ المرشحين مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء بقرار الاختيار.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

هاريس تجري مقابلات لاختيار نائب لها

05:23 GMT 05.08.2024
© AFP 2023 / Saul Loebخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / Saul Loeb
تابعنا عبر
أجرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية، مقابلات مع ثلاثة مرشحين بارزين، في مقر إقامتها في واشنطن العاصمة.
والمرشحون هم تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، ومارك كيلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن أريزونا، وجوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا.

ومن المتوقع أن تعلن هاريس اختيارها، اليوم الاثنين، قبل ظهورها العلني الأول مع مرشح نائب الرئيس يوم الثلاثاء في فيلادلفيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الترتيبات، فإن حملة هاريس تخطط أيضا لإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الاثنان معا.
كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهما
فلاديمير زيلينسكي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لقد رفضت كلا العرضين"... تقرير: خلاف سابق بين زيلينسكي وهاريس
31 يوليو, 19:03 GMT
وكانت هاريس قد عقدت اجتماعا مع فريق التدقيق لديها، السبت، بمن فيهم وزير العدل السابق إريك هولدر، الذي فحصت شركته القانونية (كوفينغتون آند بيرلينغ) الأمور المالية والسيرة الذاتية للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.
البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناء
وذكرت مصادر مطلعة أن هولدر ومكتبه قدّما تقارير مفصلة عن كل مرشح من المرشحين النهائيين. وسيتم إبلاغ المرشحين مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء بقرار الاختيار.
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