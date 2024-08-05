https://sarabic.ae/20240805/هاريس-تجري-مقابلات-لاختيار-نائب-لها-1091424601.html
هاريس تجري مقابلات لاختيار نائب لها
هاريس تجري مقابلات لاختيار نائب لها
سبوتنيك عربي
أجرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية، مقابلات مع ثلاثة مرشحين بارزين، في مقر إقامتها في واشنطن العاصمة. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T05:23+0000
2024-08-05T05:23+0000
2024-08-05T05:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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والمرشحون هم تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، ومارك كيلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن أريزونا، وجوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا.وبحسب وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الترتيبات، فإن حملة هاريس تخطط أيضا لإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الاثنان معا.كامالا هاريس تتهم ترامب بـ"الخوف" من أول مناظرة بينهماوكانت هاريس قد عقدت اجتماعا مع فريق التدقيق لديها، السبت، بمن فيهم وزير العدل السابق إريك هولدر، الذي فحصت شركته القانونية (كوفينغتون آند بيرلينغ) الأمور المالية والسيرة الذاتية للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناءوذكرت مصادر مطلعة أن هولدر ومكتبه قدّما تقارير مفصلة عن كل مرشح من المرشحين النهائيين. وسيتم إبلاغ المرشحين مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء بقرار الاختيار.
https://sarabic.ae/20240731/لقد-رفضت-كلا-العرضين-تقرير-خلاف-سابق-بين-زيلينسكي-وهاريس--1091298849.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
هاريس تجري مقابلات لاختيار نائب لها
أجرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية، مقابلات مع ثلاثة مرشحين بارزين، في مقر إقامتها في واشنطن العاصمة.
والمرشحون هم تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، ومارك كيلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن أريزونا، وجوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا.
ومن المتوقع أن تعلن هاريس اختيارها، اليوم الاثنين، قبل ظهورها العلني الأول مع مرشح نائب الرئيس يوم الثلاثاء في فيلادلفيا.
وبحسب وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الترتيبات، فإن حملة هاريس تخطط أيضا لإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الاثنان معا.
وكانت هاريس قد عقدت اجتماعا مع فريق التدقيق لديها، السبت، بمن فيهم وزير العدل السابق إريك هولدر، الذي فحصت شركته القانونية (كوفينغتون آند بيرلينغ) الأمور المالية والسيرة الذاتية للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.
وذكرت مصادر مطلعة أن هولدر ومكتبه قدّما تقارير مفصلة عن كل مرشح من المرشحين النهائيين. وسيتم إبلاغ المرشحين مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء بقرار الاختيار.