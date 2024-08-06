https://sarabic.ae/20240806/السلطات-الإسرائيلية-تطالب-مستوطني-شمال-الجولان-بالبقاء-قرب-الملاجئ-إثر-استهداف-الجليل-الغربي-1091478951.html

السلطات الإسرائيلية تطالب مستوطني شمال الجولان بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف الجليل الغربي

السلطات الإسرائيلية تطالب مستوطني شمال الجولان بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف الجليل الغربي

سبوتنيك عربي

طالبت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستوطني شمال هضبة الجولان السورية المحتلة بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف مناطق الجليل الغربي. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T14:01+0000

2024-08-06T14:01+0000

2024-08-06T14:01+0000

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وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه بعد القصف على مستوطنات الجليل الغربي، أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لسكان شمال الجولان بالبقاء بالقرب من مناطق محمية. ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.ولفتت إلى أنه شوهد اندلاع حريق نتيجة سقوط طائرة دون طيار أو شظايا طائرة اعتراضية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة "قيلع"، ولم تقع أي أضرار أو إصابات في الأرواح.وياتي هذا فيما كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، ونجلهما الأكبر، يائير، يخططون للبقاء في مخبأ تحت الأرض في القدس، والمخصص لكبار القادة، في حالة وقوع هجوم من إيران، ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، على أرضها.وذكر تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصادر من بين مساعدي نتنياهو، أن سارة ويائير نتنياهو مهتمان بالانضمام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في المخبأ، ويبحثان إمكانية النوم هناك إذا هاجمت إيران، وأن المخبأ، الذي بُني منذ ما يقرب من 20 عاما، يمكنه تحمل الضربات من مجموعة من الأسلحة الموجودة، ولديه قدرات القيادة والتحكم، ومتصل بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.وبحسب التقرير، فقد تم بناء "مركز الإدارة الوطني" في تلال القدس، بتكلفة مليارات الشواكل، بعد انتهاء حرب لبنان الثانية في عام 2006. ولا يُعرف موقعه الدقيق وعمقه، وفقا لتقرير من موقع "Ynet" الإسرائيلي، وفي إمكانه استيعاب مئات الأشخاص، وهو مخصص للحكومة، وكذلك للهيئات المدنية الأساسية الأخرى. وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة"، مضيفا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت". وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

https://sarabic.ae/20240806/تقارير-زوجة-نتنياهو-ونجلهما-يبحثان-البقاء-داخل-مخبأ-لكبار-القادة-وقت-هجوم-إيران-1091478157.html

https://sarabic.ae/20240806/ميقاتي-يطالب-المجتمع-الدولي-بوقف-الاعتداءات-والتهديدات-الإسرائيلية-على-لبنان-1091471281.html

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