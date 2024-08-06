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بعد الهجوم على "عين الأسد"... العراق يرفض أن يكون "ساحة لتصفية الحسابات والانجرار إلى الحرب"
بعد الهجوم على "عين الأسد"... العراق يرفض أن يكون "ساحة لتصفية الحسابات والانجرار إلى الحرب"
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن "التوصل لمعلومات عن مطلقي الصورايخ على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار". 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T10:28+0000
2024-08-06T10:28+0000
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وذكرت القيادة، في بيان لها، أنها "ترفض كل الأعمال المتهورة التي تستهدف القواعد والبعثات الدبلوماسية والتحالف بقيادة واشنطن"، مؤكدة أنها تلاحق مرتكبي الهجوم لتقديمهم إلى العدالة، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد البيان رفض العراق أيضا بشكل قاطع أي هجوم من داخل البلاد أو خارجها يستهدف المصالح العامة كما ترفض كل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة أو جر العراق إلى تداعيات خطيرة، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني فككت صواريخ معدة للإطلاق أمس بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد.وأضافت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنها "ستحاسب المقصرين من القادة والضباط في الهجوم على قاعدة عين الأسد"، مشددة على ضرورة المضي في بذل كل الجهود، للحفاظ على أمن العراق واستقراره.وأكدت "المضي في بذل كل الجهود، للحفاظ على أمن العراق واستقراره. ولن نقبل بأن تكون الأرض العراقية ساحة لتصفية الحسابات وخلط الأوراق والانجرار إلى ويلات الحروب وتداعيات الصراعات، وهي مسؤوليتنا ومسؤولية جميع المخلصين في هذا الوطن".وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن العديد من الأفراد الأمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي مشتبه به ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.وقال المتحدث في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "يمكننا أن نؤكد أنه كان هناك هجوما صاروخيا مشتبه به اليوم ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق".وأضاف: "تشير المؤشرات الأولية إلى إصابة العديد من الأفراد الأمريكيين.. يجري أفراد القاعدة تقييمًا للأضرار بعد الهجوم".وأطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد. وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".في السياق، شهدت جميع القواعد الأمريكية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي".
https://sarabic.ae/20240806/البنتاغون-يتهم-إيران-بالهجوم-على-قاعدة-عين-الأسد-في-العراق-1091455237.html
https://sarabic.ae/20240805/استنفار-كامل-للقوات-الأمريكية-في-قواعدها-بسوريا-إثر-هجمات-على-قواعدها-في-العراق-1091452342.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعد الهجوم على "عين الأسد"... العراق يرفض أن يكون "ساحة لتصفية الحسابات والانجرار إلى الحرب"

10:28 GMT 06.08.2024
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahraتداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية "عين الأسد" في العراق، 13 يناير 2019
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن "التوصل لمعلومات عن مطلقي الصورايخ على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار".
وذكرت القيادة، في بيان لها، أنها "ترفض كل الأعمال المتهورة التي تستهدف القواعد والبعثات الدبلوماسية والتحالف بقيادة واشنطن"، مؤكدة أنها تلاحق مرتكبي الهجوم لتقديمهم إلى العدالة، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأكد البيان رفض العراق أيضا بشكل قاطع أي هجوم من داخل البلاد أو خارجها يستهدف المصالح العامة كما ترفض كل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة أو جر العراق إلى تداعيات خطيرة، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني فككت صواريخ معدة للإطلاق أمس بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
البنتاغون يتهم إيران بالهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق
05:52 GMT
وأضافت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنها "ستحاسب المقصرين من القادة والضباط في الهجوم على قاعدة عين الأسد"، مشددة على ضرورة المضي في بذل كل الجهود، للحفاظ على أمن العراق واستقراره.
وأكدت "المضي في بذل كل الجهود، للحفاظ على أمن العراق واستقراره. ولن نقبل بأن تكون الأرض العراقية ساحة لتصفية الحسابات وخلط الأوراق والانجرار إلى ويلات الحروب وتداعيات الصراعات، وهي مسؤوليتنا ومسؤولية جميع المخلصين في هذا الوطن".
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن العديد من الأفراد الأمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي مشتبه به ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.
وقال المتحدث في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "يمكننا أن نؤكد أنه كان هناك هجوما صاروخيا مشتبه به اليوم ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق".
وأضاف: "تشير المؤشرات الأولية إلى إصابة العديد من الأفراد الأمريكيين.. يجري أفراد القاعدة تقييمًا للأضرار بعد الهجوم".
وأطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
استنفار كامل للقوات الأمريكية داخل قواعدها بسوريا إثر الهجمات في العراق
أمس, 21:54 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد. وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".
في السياق، شهدت جميع القواعد الأمريكية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي".
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