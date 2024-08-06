https://sarabic.ae/20240806/سموتريتش-ليس-علينا-الرد-على-تصريحات-نصر-الله-ولكن-على-إسرائيل-قتله-1091486103.html

سموتريتش: ليس علينا الرد على تصريحات "نصر الله" ولكن على إسرائيل قتله

سموتريتش: ليس علينا الرد على تصريحات "نصر الله" ولكن على إسرائيل قتله

سبوتنيك عربي

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T17:45+0000

2024-08-06T17:45+0000

2024-08-06T17:45+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سموتريتش أنه لا يجب على بلاده الرد على تصريحات حسن نصر الله، ولكن يجب عليها قتله أو تصفيته.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن مطالبة سموتريتش باغتيال حسن نصر الله جاءت على خلفية تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، والتي أكد من خلالها أن تأخير الرد على إسرائيل جزء من العقاب.وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد صرح في وقت اليوم الثلاثاء، بأنه على سكان مدينة حيفا شمالي إسرائيل أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو، وذلك في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للقيادي البارز، فؤاد شكر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي. ونقلت قناة الميادين عن نصر الله مطالبته كل المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان من مدينة "نهاريا" إلى الجولان، التواجد قرب الأماكن المحصنة، مضيفا أن "المعركة القائمة تشكل فلسطين وقطاع غزة والضفة ميدانها المركزي وتضاف إليها جبهات إسناد المقاومة".وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنه "في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم طبيعة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة"، منوها إلى أن "هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية".وأوضح نصر الله أن "الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى ولو في غزة، ومشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر".من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة"، مضيفا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت". وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

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https://sarabic.ae/20240806/خبراء-لـ-سبوتنيك-نتنياهو-يتملص-من-الضغوط-الداخلية-والخارجية-لعدم-وقف-الحرب-على-غزة-1091484247.html

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