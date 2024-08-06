https://sarabic.ae/20240806/نصر-الله-على-السكان-في-منطقة-حيفا-أن-يستعدوا-لأي-سيناريو-1091482801.html
"نصر الله": على السكان في منطقة حيفا أن يستعدوا لأي سيناريو
"نصر الله": على السكان في منطقة حيفا أن يستعدوا لأي سيناريو
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، بأنه على سكان مدينة حيفا شمالي إسرائيل أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T15:31+0000
2024-08-06T15:31+0000
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وأفادت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات حسن نصر الله جاءت في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للقيادي البارز، فؤاد شكر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي.ونقلت القناة عن نصر الله مطالبته كل المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان من مدينة "نهاريا" إلى الجولان، التواجد قرب الأماكن المحصنة، مضيفا أن "المعركة القائمة تشكل فلسطين وقطاع غزة والضفة ميدانها المركزي وتضاف إليها جبهات إسناد المقاومة". وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنه "في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم طبيعة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة"، منوها إلى أن "هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية".وأوضح نصر الله أن "الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى ولو في غزة، ومشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر".وياتي هذا فيما طالبت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستوطني شمال هضبة الجولان السورية المحتلة بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف مناطق الجليل الغربي، وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنه بعد القصف على مستوطنات الجليل الغربي، أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لسكان شمال الجولان بالبقاء بالقرب من مناطق محمية.ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.ولفتت إلى أنه شوهد اندلاع حريق نتيجة سقوط طائرة دون طيار أو شظايا طائرة اعتراضية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة "قيلع"، ولم تقع أي أضرار أو إصابات في الأرواح.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة"، مضيفا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت". وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
https://sarabic.ae/20240806/السلطات-الإسرائيلية-تطالب-مستوطني-شمال-الجولان-بالبقاء-قرب-الملاجئ-إثر-استهداف-الجليل-الغربي-1091478951.html
https://sarabic.ae/20240805/حزب-الله-يعلن-استهداف-مقر-الفرقة-91-الإسرائيلية-بسرب-من-المسيرات-الانقضاضية-1091425270.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
"نصر الله": على السكان في منطقة حيفا أن يستعدوا لأي سيناريو
صرح الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، بأنه على سكان مدينة حيفا شمالي إسرائيل أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو.
وأفادت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات حسن نصر الله جاءت في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي للقيادي البارز، فؤاد شكر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي.
ونقلت القناة عن نصر الله مطالبته كل المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان من مدينة "نهاريا" إلى الجولان، التواجد قرب الأماكن المحصنة، مضيفا أن "المعركة القائمة تشكل فلسطين وقطاع غزة والضفة ميدانها المركزي وتضاف إليها جبهات إسناد المقاومة".
وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنه "في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم طبيعة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة"، منوها إلى أن "هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية".
وأوضح نصر الله أن "الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية
حتى ولو في غزة، ومشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر".
وياتي هذا فيما طالبت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستوطني شمال هضبة الجولان السورية المحتلة بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف مناطق الجليل الغربي، وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنه بعد القصف على مستوطنات الجليل الغربي، أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لسكان شمال الجولان بالبقاء بالقرب من مناطق محمية.
ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان
.
ولفتت إلى أنه شوهد اندلاع حريق نتيجة سقوط طائرة دون طيار أو شظايا طائرة اعتراضية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة "قيلع"، ولم تقع أي أضرار أو إصابات في الأرواح.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة
"، مضيفا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت". وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي
"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".
وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.