https://sarabic.ae/20240806/قادة-الاحتجاجات-في-بنغلاديش-يطالبون-بتولي-الفائز-بنوبل-محمد-يونس-الحكومة-المؤقتة-1091455071.html
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
سبوتنيك عربي
أكد قادة الاحتجاجات في بنغلاديش، أنهم "سيضغطون من أجل تولي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، الحكومة المؤقتة"، بعد يوم من استقالة رئيسة الوزراء وتولي الجيش... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T05:30+0000
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وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز"، ناهد إسلام، إن "الحركة قررت أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها"، متوقعة أن يجتمع مع الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم.واستقالت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، من منصبها، أمس الاثنين، وغادرت البلاد على متن مروحية عسكرية، وذلك على خلفية احتجاجات دامية اجتاحت البلاد منذ الشهر.واستقلت حسينة (76 عاما) المروحية برفقة شقيقتها الصغرى، الشيخة ريحانة، إلى مكان أكثر أمانا في ولاية البنغال الغربية في الهند، وفقا لصحيفة "دكا تريبيون" البنغلاديشية.وأعلن قائد الجيش في بنغلاديش، واكر الزمان، في خطاب للشعب، أن "رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، استقالت من منصبها، وأن حكومة مؤقتة بمشاركة جميع الأحزاب ستتشكل بعد استقالتها من منصبها"، بحسب صحيفة "دكا تريبيون".وكانت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، التي ظلت تحكم البلاد منذ عام 2009، تحدت أسابيع من المطالبات باستقالتها، لكنها غادرت البلاد، بعد يوم عنيف من الاضطرابات، والذي قُتل فيه ما يقرب من 100 شخص.وتتواصل منذ شهر الاحتجاجات في دولة بنغلاديش، الواقعة جنوب شرقي آسيا، وذلك اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف العامة، التي تذهب غالبيتها لفئات محددة وعائلات معينة.وطالب المتظاهرون بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص 30% من المناصب الحكومية لأفراد عائلات قدامى المحاربين في حرب 1971.وزعموا التمييز والمحسوبية تجاه أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي قاد حزبها حركة الاستقلال.وكان المتظاهرون الشباب وطلبة الجامعات هم القوى الرئيسة التي قادت المظاهرت في بنغلاديش، الذين احتجوا ضد نظام الحصص المثير للجدل للوظائف الحكومية في البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة.
https://sarabic.ae/20240805/إعلام-رئيسة-وزراء-بنجلاديش-تغادر-البلاد-على-متن-مروحية-عسكرية-إثر-الاحتجاجات-المستمرة-1091432301.html
https://sarabic.ae/20240804/مقتل-أكثر-من-70-شخصا-في-احتجاجات-بنغلاديش-بينهم-14-شرطيا-1091422910.html
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الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
قادة الاحتجاجات في بنغلاديش يطالبون بتولي الفائز بنوبل محمد يونس الحكومة المؤقتة
أكد قادة الاحتجاجات في بنغلاديش، أنهم "سيضغطون من أجل تولي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، الحكومة المؤقتة"، بعد يوم من استقالة رئيسة الوزراء وتولي الجيش السلطة.
وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز"، ناهد إسلام، إن "الحركة قررت أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها"، متوقعة أن يجتمع مع الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم.
واستقالت رئيسة وزراء بنغلاديش
، الشيخة حسينة، من منصبها، أمس الاثنين، وغادرت البلاد على متن مروحية عسكرية، وذلك على خلفية احتجاجات دامية اجتاحت البلاد منذ الشهر.
واستقلت حسينة (76 عاما) المروحية برفقة شقيقتها الصغرى، الشيخة ريحانة، إلى مكان أكثر أمانا في ولاية البنغال الغربية في الهند، وفقا لصحيفة
"دكا تريبيون" البنغلاديشية.
وأعلن قائد الجيش في بنغلاديش، واكر الزمان، في خطاب للشعب، أن "رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، استقالت من منصبها، وأن حكومة مؤقتة بمشاركة جميع الأحزاب ستتشكل بعد استقالتها من منصبها"، بحسب صحيفة "دكا تريبيون".
وكانت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، التي ظلت تحكم البلاد منذ عام 2009، تحدت أسابيع من المطالبات باستقالتها، لكنها غادرت البلاد، بعد يوم عنيف من الاضطرابات، والذي قُتل فيه ما يقرب من 100 شخص.
وتتواصل منذ شهر الاحتجاجات في دولة بنغلاديش
، الواقعة جنوب شرقي آسيا، وذلك اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف العامة، التي تذهب غالبيتها لفئات محددة وعائلات معينة.
وطالب المتظاهرون بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص 30% من المناصب الحكومية لأفراد عائلات قدامى المحاربين في حرب 1971.
وكان المتظاهرون الشباب وطلبة الجامعات هم القوى الرئيسة التي قادت المظاهرت في بنغلاديش، الذين احتجوا ضد نظام الحصص المثير للجدل للوظائف الحكومية في البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة.