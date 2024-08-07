بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الادعاءات حول ضلوع طهران في محاولة اغتيال ترامب مغرضة وبلا أساس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240807/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-الادعاءات-حول-ضلوع-طهران-في-محاولة-اغتيال-ترامب-مغرضة-وبلا-أساس-1091493418.html
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الادعاءات حول ضلوع طهران في محاولة اغتيال ترامب مغرضة وبلا أساس
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الادعاءات حول ضلوع طهران في محاولة اغتيال ترامب مغرضة وبلا أساس
سبوتنيك عربي
ردت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، على "الادعاءات المناهضة لإيران بشأن الاتهامات الموجهة لباكستاني (يُزعم أنه على صلة بطهران) متهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T05:37+0000
2024-08-07T05:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ef6fa1d8dc24fde45c2bb942eba94eb0.jpg
وقالت البعثة الإيرانية، في بيان لها، إن "هذه الادعاءات مغرضة وبلا أساس"، مؤكدة أنها "لم تتلق أي تقرير بهذا الصدد من الحكومة الأمريكية، لكن من الواضح أن هذا الأسلوب يتعارض مع سياسة الحكومة الإيرانية في الملاحقة القضائية لقاتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ووجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، اتهاما لمواطن باكستاني تزعم أنه على صلة بإيران، في التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين حاليين وسابقين.وأوضحت شبكة أخبار غربية أن "وزارة العدل اتهمت رجلا باكستانيا يُزعم أنه على صلة بالحكومة الإيرانية، بمحاولة تنفيذ اغتيالات سياسية، الأمر الذي دفع الحكومة الأمريكية لتشديد إجراءات أمن الرئيس السابق دونالد ترامب ومسؤولين آخرين".وأشارت الشبكة إلى أن الشخص الباكستاني يدعى آصف ميرشانت، وأن "محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن ترامب ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين كانوا أهداف المؤامرة"، وأن ميرشانت متهم بالسفر إلى نيويورك والعمل مع قاتل محترف لتنفيذ عمليات اغتيال.وأفاد المحققون الأمريكيون بأن "ميرشانت أُلقي القبض عليه في 12 تموز/ يوليو الماضي حينما حاول مغادرة الولايات المتحدة، بعد لقائه أشخاصا كان يعتقد أنهم قتلة محترفين لتكليفهم بتنفيذ عمليات الاغتيال، ولكنهم في الحقيقة كانوا عملاء سريين لوكالات إنفاذ القانون".ويأتي هذا في وقت أعلن البيت الأبيض أنه "لا دليل على صلة بين المؤامرة الضالع بها ميرشانت ومحاولة اغتيال ترامب بالرصاص في أثناء فعالية انتخابية بولاية بنسلفانيا، في 14 يوليو الماضي".ويذكر أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد تعرض في 14 يوليو الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء إلقاء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أصيب خلالها برصاصة في أذنه اليمنى. وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتياله، لافتة إلى أنه لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا.كما أفادت شبكة "سي إن إن" بتلقي السلطات الأمريكية معلومات بشأن خطة لطهران تستهدف الرئيس السابق، ما دفع إلى تعزيز الحماية الأمنية لترامب.فيما نفت إيران المزاعم المتعلقة بتخطيطها لقتل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دونالد ترامب، مؤكدة أنه "لا أساس لها من الصحة".
https://sarabic.ae/20240805/موسكو-تعلق-على-تفاصيل-مثيرة-جدا-تم-الكشف-عنها-حول-محاولة-اغتيال-ترامب-1091443040.html
https://sarabic.ae/20240725/مدير-إف-بي-آي-الأمريكي-يشكك-بحقيقة-قصة-إصابة-ترامب-في-محاولة-الاغتيال-1091116600.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_40ae003da07cedce56da082ce6fe1a46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الادعاءات حول ضلوع طهران في محاولة اغتيال ترامب مغرضة وبلا أساس

05:37 GMT 07.08.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
تابعنا عبر
ردت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، على "الادعاءات المناهضة لإيران بشأن الاتهامات الموجهة لباكستاني (يُزعم أنه على صلة بطهران) متهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية على الأراضي الأمريكية، ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".
وقالت البعثة الإيرانية، في بيان لها، إن "هذه الادعاءات مغرضة وبلا أساس"، مؤكدة أنها "لم تتلق أي تقرير بهذا الصدد من الحكومة الأمريكية، لكن من الواضح أن هذا الأسلوب يتعارض مع سياسة الحكومة الإيرانية في الملاحقة القضائية لقاتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
موسكو تعلق على تفاصيل "مثيرة جدا" تم الكشف عنها حول محاولة اغتيال ترامب
5 أغسطس, 14:51 GMT
ووجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، اتهاما لمواطن باكستاني تزعم أنه على صلة بإيران، في التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين حاليين وسابقين.
وأوضحت شبكة أخبار غربية أن "وزارة العدل اتهمت رجلا باكستانيا يُزعم أنه على صلة بالحكومة الإيرانية، بمحاولة تنفيذ اغتيالات سياسية، الأمر الذي دفع الحكومة الأمريكية لتشديد إجراءات أمن الرئيس السابق دونالد ترامب ومسؤولين آخرين".
وأشارت الشبكة إلى أن الشخص الباكستاني يدعى آصف ميرشانت، وأن "محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن ترامب ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين كانوا أهداف المؤامرة"، وأن ميرشانت متهم بالسفر إلى نيويورك والعمل مع قاتل محترف لتنفيذ عمليات اغتيال.
وأفاد المحققون الأمريكيون بأن "ميرشانت أُلقي القبض عليه في 12 تموز/ يوليو الماضي حينما حاول مغادرة الولايات المتحدة، بعد لقائه أشخاصا كان يعتقد أنهم قتلة محترفين لتكليفهم بتنفيذ عمليات الاغتيال، ولكنهم في الحقيقة كانوا عملاء سريين لوكالات إنفاذ القانون".
ويأتي هذا في وقت أعلن البيت الأبيض أنه "لا دليل على صلة بين المؤامرة الضالع بها ميرشانت ومحاولة اغتيال ترامب بالرصاص في أثناء فعالية انتخابية بولاية بنسلفانيا، في 14 يوليو الماضي".
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
مدير "إف بي آي" الأمريكي يشكك بحقيقة قصة إصابة ترامب في محاولة الاغتيال
25 يوليو, 10:04 GMT
ويذكر أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد تعرض في 14 يوليو الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء إلقاء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أصيب خلالها برصاصة في أذنه اليمنى. وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتياله، لافتة إلى أنه لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا.
كما أفادت شبكة "سي إن إن" بتلقي السلطات الأمريكية معلومات بشأن خطة لطهران تستهدف الرئيس السابق، ما دفع إلى تعزيز الحماية الأمنية لترامب.
فيما نفت إيران المزاعم المتعلقة بتخطيطها لقتل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دونالد ترامب، مؤكدة أنه "لا أساس لها من الصحة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في غزةأمس, 21:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала