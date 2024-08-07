https://sarabic.ae/20240807/تقرير-ما-يهم-حماس-في-الوقت-الراهن-هو-العودة-إلى-شمالي-غزة-وعلينا-إخلاء-بيت-حانون--1091521374.html
تقرير: ما يهم "حماس" في الوقت الراهن هو العودة إلى شمالي غزة وعلينا إخلاء بيت حانون
تقرير: ما يهم "حماس" في الوقت الراهن هو العودة إلى شمالي غزة وعلينا إخلاء بيت حانون
سبوتنيك عربي
أفادت الإذاعة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن ما يهم حركة "حماس" في الوقت الراهن هو العودة إلى شمالي قطاع غزة، باعتباره استراتيجية أساسية للحركة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T17:04+0000
2024-08-07T17:04+0000
2024-08-07T17:04+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
غزة
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أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت الإذاعة عن إيال عوفر، الباحث المتخصص في شؤون حركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، أن ما يعني الحركة في الوقت الراهن هو العودة إلى شمالي غزة لكونها استراتجية أساسية داخل القطاع.وطالب الباحث الإسرائيلي سلطات بلاده بضرورة إخلاء مدينة بيت حانون وعدم السماح لعناصر حركة حماس من العودة إليها، ونقلهم بعيدا عن محور نتساريم القاطع لغزة ما بين الجنوب والشمال من القطاع، مدعيا أن تلك الخطوة ستكون ضغطا زائدا على حماس داخل قطاع غزة.وفي السياق نفسه، حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أن إسرائيل تنفذ خطة عسكرية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن مثل هذه الخطط لن تنجح.وقال عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "بدلاً من المضي في طريق السلام، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ برنامجاً عسكرياً على الأرض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وجميعها سياسات لن تنجح"، معنا أن السلطة الوطنية الفلسطينية سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.وقال الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد: "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس، وحجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240807/اقتراح-إسرائيلي-بخضوع-الضفة-لـإدارة-ذاتية-فلسطينية-مع-سيطرة-إسرائيل-على-الأمن-والشؤون-الخارجية-1091520417.html
https://sarabic.ae/20240807/الإذاعة-الإسرائيلية-حزب-الله-يدير-حرب-نفسية-علينا-في-الشمال-الإسرائيلي-1091517644.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
تقرير: ما يهم "حماس" في الوقت الراهن هو العودة إلى شمالي غزة وعلينا إخلاء بيت حانون
أفادت الإذاعة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن ما يهم حركة "حماس" في الوقت الراهن هو العودة إلى شمالي قطاع غزة، باعتباره استراتيجية أساسية للحركة.
ونقلت الإذاعة عن إيال عوفر، الباحث المتخصص في شؤون حركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، أن ما يعني الحركة في الوقت الراهن هو العودة إلى شمالي غزة لكونها استراتجية أساسية داخل القطاع.
وطالب الباحث الإسرائيلي سلطات بلاده بضرورة إخلاء مدينة بيت حانون وعدم السماح لعناصر حركة حماس
من العودة إليها، ونقلهم بعيدا عن محور نتساريم القاطع لغزة ما بين الجنوب والشمال من القطاع، مدعيا أن تلك الخطوة ستكون ضغطا زائدا على حماس داخل قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، حذر الرئيس الفلسطيني
، محمود عباس، من أن إسرائيل تنفذ خطة عسكرية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن مثل هذه الخطط لن تنجح.
وقال عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "بدلاً من المضي في طريق السلام، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ برنامجاً عسكرياً على الأرض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وجميعها سياسات لن تنجح"، معنا أن السلطة الوطنية الفلسطينية سترفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية مسألة حجز إسرائيل الأموال الفلسطينية إذا رفضت إعادتها.
وقال الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد: "إسرائيل تقرصن الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس، وحجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه
، وهو ما شكّل أزمة مالية واقتصادية كبيرة، خصوصاً بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 91 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.