https://sarabic.ae/20240808/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تدعم-الجهود-العسكرية-الأوكرانية--1091554193.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم "الجهود العسكرية" الأوكرانية
الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم "الجهود العسكرية" الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تدعم "الجهود العسكرية" لأوكرانيا، لكنها لا تعلق على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T19:54+0000
2024-08-08T19:54+0000
2024-08-08T19:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميلر: "أعتقد أنك تفهم أنه بما أن الحكومة الأوكرانية لا تعلق على عمليتها، فأنا لن أفعل ذلك أيضًا، نحن ندعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن نفسها ضد روسيا، ولم يتغير شيء في هذا الصدد".وأضاف أن الولايات المتحدة توفر لكييف فرصة التعليق بشكل مستقل على "أي عمليات عسكرية هجومية" تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية.وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240808/بوتين-خلال-اجتماعه-مع-القائم-بأعمال-جاكم-مقاتطعة-كورسك-الوضع-الحالي-يتطلب-شجاعة-ورباطة-الجأش--1091546463.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم "الجهود العسكرية" الأوكرانية
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تدعم "الجهود العسكرية" لأوكرانيا، لكنها لا تعلق على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وقال ميلر: "أعتقد أنك تفهم أنه بما أن الحكومة الأوكرانية لا تعلق على عمليتها، فأنا لن أفعل ذلك أيضًا، نحن ندعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن نفسها ضد روسيا، ولم يتغير شيء في هذا الصدد".
وأضاف أن الولايات المتحدة توفر لكييف فرصة التعليق بشكل مستقل على "أي عمليات عسكرية هجومية" تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.