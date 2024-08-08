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لبنان ترد على فيديو "رسو بوارج عسكرية في أحد مرافئها"
لبنان ترد على فيديو "رسو بوارج عسكرية في أحد مرافئها"
سبوتنيك عربي
ردت لبنان، اليوم الخميس، على مقطع مصور متداول على مواقع التواصل، والذي يزعم رسو بوارج وحاملات عسكرية عند أحد المرافئ اللبنانية. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T15:27+0000
2024-08-08T15:27+0000
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ونفت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان أن ما يتم تداوله، مشيرة إلى أنه "خبر عار من الصحة تماما"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وقالت الوزارة إنها "تؤكد مجددا لجميع وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها كانت ولا زالت المرجع الصالح والوحيد لاستقاء أي معلومات تتعلق بجميع المرافق التابعة لها، ولا سيما المرافئ منها".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بنشر سفن حربية وطائرات مقاتلة إضافية في المنطقة، "لتخفيف احتمالات التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو وكلائها".وقالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "أمر بإجراء تعديلات على الموقف العسكري الأمريكي، بغرض تحسين حماية القوات الأمريكية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد أمريكا للرد على مختلف الطوارئ".وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، يجرّ بلاده لدفع ثمن كبير، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.وذكرت الصحيفة أن غالانت قام بتفقد المنطقة الشمالية خلال مناورة تحاكي الحرب أمام حزب الله، وأوضح أنه "من المحتمل تدهور هذه المعركة نحو الحرب مع الحزب اللبناني وهذا أمر واقعي وليس نظريا"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20240808/ميقاتي-يؤكد-استمرار-الجهود-الدبلوماسية-لعدم-اتساع-الحرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1091538996.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لبنان ترد على فيديو "رسو بوارج عسكرية في أحد مرافئها"

15:27 GMT 08.08.2024
© Photoبوارج
بوارج - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
بوارج
© Photo
تابعنا عبر
ردت لبنان، اليوم الخميس، على مقطع مصور متداول على مواقع التواصل، والذي يزعم رسو بوارج وحاملات عسكرية عند أحد المرافئ اللبنانية.
ونفت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان أن ما يتم تداوله، مشيرة إلى أنه "خبر عار من الصحة تماما"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقالت الوزارة إنها "تؤكد مجددا لجميع وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها كانت ولا زالت المرجع الصالح والوحيد لاستقاء أي معلومات تتعلق بجميع المرافق التابعة لها، ولا سيما المرافئ منها".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بنشر سفن حربية وطائرات مقاتلة إضافية في المنطقة، "لتخفيف احتمالات التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو وكلائها".
وقالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "أمر بإجراء تعديلات على الموقف العسكري الأمريكي، بغرض تحسين حماية القوات الأمريكية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد أمريكا للرد على مختلف الطوارئ".
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
ميقاتي يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل
11:51 GMT
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، يجرّ بلاده لدفع ثمن كبير، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.
وذكرت الصحيفة أن غالانت قام بتفقد المنطقة الشمالية خلال مناورة تحاكي الحرب أمام حزب الله، وأوضح أنه "من المحتمل تدهور هذه المعركة نحو الحرب مع الحزب اللبناني وهذا أمر واقعي وليس نظريا"، على حد قوله.
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