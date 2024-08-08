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ميقاتي يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل
ميقاتي يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، على الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T11:51+0000
2024-08-08T11:51+0000
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وقال ميقاتي، في بيان حكومي، إن "الوضع حساس ودقيق والعدوان يجب أن يتوقف والطريقة الوحيدة لإيقافه هو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة"، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب. من جهته، قال الصمد إنه "في حصول حرب فإن أهم شيء هو عدم إغلاق مرفأ بيروت أو حصول حظر لكي لا يؤثر ذلك على الحركة اللوجستية".و أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مهاجمته لأهداف وبنى تحتية استراتيجية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر منصة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة سجد جنوبي لبنان أطلقت منها مسيرة ناحية هضبة الجولان السورية المحتلة من قبل.وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن الصواريخ والقذائف التي أطلقها "حزب الله"، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسببت في اندلاع حريق في غابة بالقرب من مدينة صفد شمالي البلاد.وفي السياق نفسه، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "حزب الله" اللبناني يدير "حربا نفسية" على بلادها في الشمال الإسرائيلي، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن آفي إشكنازي، المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك حربا نفسية تدار في منطقة الشمال الإسرائيلي، حيث يرسل "حزب الله" طائرات دون طيار لإثارة الرعب في نفوس المستوطنين في تلك المنطقة.وأوضح إشكنازي أن هجوم الطائرات دون طيار الذي قام به "حزب الله" اللبناني، يوم الثلاثاء، على مدينة نهاريا بالشمال هو حرب نفسية على مستوطني الشمال الذي يحبسون أنفسهم في منازلهم.وأشار إلى أن كل طرف سواء الجيش الإسرائيلي أو "حزب الله" اللبناني حينما لا يرغب في تصعيد الوضع العسكري في المنطقة فإنه يقوم بإدارة حرب نفسية على الطرف الآخر، وهو ما يقوم به الحزب في مستوطنات شمالي إسرائيل.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240807/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-وبنى-تحتية-استراتيجية-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-فيديو-1091526066.html
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لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ميقاتي يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل

11:51 GMT 08.08.2024
© AP Photo / Hussein Mallaرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، على الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة التحديات في المواجهة المفتوحة مع الجيش الإسرائيلي.
وقال ميقاتي، في بيان حكومي، إن "الوضع حساس ودقيق والعدوان يجب أن يتوقف والطريقة الوحيدة لإيقافه هو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة"، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب. من جهته، قال الصمد إنه "في حصول حرب فإن أهم شيء هو عدم إغلاق مرفأ بيروت أو حصول حظر لكي لا يؤثر ذلك على الحركة اللوجستية".
و أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مهاجمته لأهداف وبنى تحتية استراتيجية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا وبنى تحتية استراتيجية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان.. فيديو
أمس, 20:47 GMT
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر منصة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة سجد جنوبي لبنان أطلقت منها مسيرة ناحية هضبة الجولان السورية المحتلة من قبل.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن الصواريخ والقذائف التي أطلقها "حزب الله"، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسببت في اندلاع حريق في غابة بالقرب من مدينة صفد شمالي البلاد.
وفي السياق نفسه، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "حزب الله" اللبناني يدير "حربا نفسية" على بلادها في الشمال الإسرائيلي، حيث نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن آفي إشكنازي، المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك حربا نفسية تدار في منطقة الشمال الإسرائيلي، حيث يرسل "حزب الله" طائرات دون طيار لإثارة الرعب في نفوس المستوطنين في تلك المنطقة.
وأوضح إشكنازي أن هجوم الطائرات دون طيار الذي قام به "حزب الله" اللبناني، يوم الثلاثاء، على مدينة نهاريا بالشمال هو حرب نفسية على مستوطني الشمال الذي يحبسون أنفسهم في منازلهم.
وأشار إلى أن كل طرف سواء الجيش الإسرائيلي أو "حزب الله" اللبناني حينما لا يرغب في تصعيد الوضع العسكري في المنطقة فإنه يقوم بإدارة حرب نفسية على الطرف الآخر، وهو ما يقوم به الحزب في مستوطنات شمالي إسرائيل.
وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
وزير إسرائيلي: نحتاج إلى التحرك بأكبر قوة ضد لبنان
أمس, 07:51 GMT
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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