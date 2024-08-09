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البيت الأبيض: أمام إسرائيل و"حماس" الكثير من العمل قبل وقف إطلاق النار
البيت الأبيض: أمام إسرائيل و"حماس" الكثير من العمل قبل وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ليستا مستعدتين بعد لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولا... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T06:55+0000
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وقال المسؤول في البيت الأبيض: "الطرفان ليسا مستعدين للتوقيع على الاتفاق (المقبل) يوم الخميس. لا يزال هناك قدر كبير من العمل أمامنا".وأردف: "أعتقد أنه بدرجة كبيرة من الاحتمال سنبدأ العمل التحضيري لاستئناف المفاوضات قريباً جداً".الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةوفي وقت سابق، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لسد كافة الثغرات في الاتفاق الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التهدئة في غزة، لبدء تنفيذه دون أي تأجيلات جديدة، معربين عن الاستعداد لوضع مقترح نهائي للتغلب على الثغرات في الاتفاق.وقال قادة الدول الثلاث في بيان مشترك، مساء الخميس: "دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 آب/ أغسطس أو الخميس الموافق 15 آب/ أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية، وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة".واشنطن: إيران لا تمتلك أساسا قانونيا لمهاجمة إسرائيل وستواجه "عواقب خطيرة"كانت "حماس" قد أعلنت، في 31 تموز/يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب بزشكيان.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
https://sarabic.ae/20240807/مسؤول-في-الجهاد-الإسلامي-اختيار-مفجر-الطوفان-لقيادة-حماس-عزز-مطالب-المقاومة-1091525575.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
البيت الأبيض: أمام إسرائيل و"حماس" الكثير من العمل قبل وقف إطلاق النار
أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ليستا مستعدتين بعد لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يزال أمام الطرفين "الكثير من العمل للقيام به".
وقال المسؤول في البيت الأبيض: "الطرفان ليسا مستعدين للتوقيع على الاتفاق (المقبل) يوم الخميس. لا يزال هناك قدر كبير من العمل أمامنا".
وأعرب عن ثقته في أن "الاستعدادات لاستئناف المفاوضات لإنهاء الصراع في غزة، ستبدأ في المستقبل القريب جدا".
وأردف: "أعتقد أنه بدرجة كبيرة من الاحتمال سنبدأ العمل التحضيري لاستئناف المفاوضات قريباً جداً".
وفي وقت سابق، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لسد كافة الثغرات في الاتفاق الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التهدئة في غزة، لبدء تنفيذه دون أي تأجيلات جديدة، معربين عن الاستعداد لوضع مقترح نهائي للتغلب على الثغرات في الاتفاق.
وقال قادة الدول الثلاث في بيان مشترك، مساء الخميس: "دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 آب/ أغسطس أو الخميس الموافق 15 آب/ أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية، وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة".
وتأتي تلك الخطوة في ظل تزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
كانت "حماس" قد أعلنت، في 31 تموز/يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب بزشكيان.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة
، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".