السعودية ترحب بالبيان الصادر من مصر وأمريكا وقطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
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ملفات ساخنة
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
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29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
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29 د
مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
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مساحة حرة
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قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240809/السعودية-ترحب-بالبيان-الصادر-من-مصر-وأمريكا-وقطر-بشأن-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091585582.html
السعودية ترحب بالبيان الصادر من مصر وأمريكا وقطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
السعودية ترحب بالبيان الصادر من مصر وأمريكا وقطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية السعودية بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T20:35+0000
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وأكدت المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشدّدة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.قال الزعماء في البيان: "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".وأضافوا: "لقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ".وقال البيان إن هذا الاتفاق "يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو/ أيار، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735".وشدد الزعماء على أنه "ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".وذكروا: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لأن نطرح مقترحاً نهائياً لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".ودعوا الجانبين إلى "استئناف المحادثات الملحة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيل".
https://sarabic.ae/20240809/الإمارات-تعلن-انضمامها-لمباحثات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091579704.html
https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الإسرائيلي-يتبنى-قتل-القيادي-في-حماس-سامر-الحاج--1091583605.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

السعودية ترحب بالبيان الصادر من مصر وأمريكا وقطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

20:35 GMT 09.08.2024
© AFP 2023 / Mahmud HamsВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа
Вид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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رحبت وزارة الخارجية السعودية بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وأكدت المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشدّدة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.
قال الزعماء في البيان: "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".
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وأضافوا: "لقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ".
وقال البيان إن هذا الاتفاق "يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو/ أيار، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735".
وشدد الزعماء على أنه "ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".
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وذكروا: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لأن نطرح مقترحاً نهائياً لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".
ودعوا الجانبين إلى "استئناف المحادثات الملحة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيل".
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