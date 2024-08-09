https://sarabic.ae/20240809/السعودية-ترحب-بالبيان-الصادر-من-مصر-وأمريكا-وقطر-بشأن-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091585582.html

السعودية ترحب بالبيان الصادر من مصر وأمريكا وقطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

السعودية ترحب بالبيان الصادر من مصر وأمريكا وقطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية السعودية بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T20:35+0000

2024-08-09T20:35+0000

2024-08-09T20:35+0000

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وأكدت المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشدّدة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.قال الزعماء في البيان: "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".وأضافوا: "لقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ".وقال البيان إن هذا الاتفاق "يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو/ أيار، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735".وشدد الزعماء على أنه "ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".وذكروا: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لأن نطرح مقترحاً نهائياً لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".ودعوا الجانبين إلى "استئناف المحادثات الملحة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيل".

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https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الإسرائيلي-يتبنى-قتل-القيادي-في-حماس-سامر-الحاج--1091583605.html

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