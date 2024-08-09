https://sarabic.ae/20240809/خبير-بريطاني-يكشف-عن-مصير-المفاوضات-بعد-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091583437.html
خبير بريطاني يكشف عن مصير المفاوضات بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
خبير بريطاني يكشف عن مصير المفاوضات بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T17:27+0000
2024-08-09T17:27+0000
2024-08-09T17:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على موقع "يوتيوب": "ميخائيل بودولياك (مستشار رئيس مكتب زيلينسكي) قال إن الهجوم على مقاطعة كورسك ضروري لتعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات. في الواقع، سوف يحدث العكس، وهذا سيجعل المفاوضات مستحيلة".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240809/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-19-ضربة-مشتركة-على-أهداف-في-أوكرانيا-خلال-أسبوع-1091575191.html
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روسيا
خبير بريطاني يكشف عن مصير المفاوضات بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
أفاد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا.
وأضاف ميركوريس على موقع "يوتيوب": "ميخائيل بودولياك (مستشار رئيس مكتب زيلينسكي) قال إن الهجوم على مقاطعة كورسك ضروري لتعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات. في الواقع، سوف يحدث العكس، وهذا سيجعل المفاوضات مستحيلة".
وأشار ميركوريس إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك اتصالات دبلوماسية مع كييف بينما تحاول التشكيلات الأوكرانية الاستيلاء حتى على مليمتر واحد على الأقل من الأراضي الروسية.
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.