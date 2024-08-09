https://sarabic.ae/20240809/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-19-ضربة-مشتركة-على-أهداف-في-أوكرانيا-خلال-أسبوع-1091575191.html

القوات المسلحة الروسية تنفذ 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا

القوات المسلحة الروسية تنفذ 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية في الفترة من 3 أغسطس/ آب إلى 9 منه، نفذت 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا. 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T13:23+0000

2024-08-09T13:23+0000

2024-08-09T13:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، ونتيجة لذلك أصيب ما يلي: مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومنشآت صناعة الطاقة ذات الصلة، والبنية التحتية للمطارات، وأنظمة الدفاع الجوي، ومخازن الطائرات دون طيار".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تواصل صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو الأراضي الروسي في اتجاه كورسك". وتقوم أطقم طيران الجيش والمدفعية باستهداف وحدات العدو في عمق الأراضي الروسية".وبحسب البيان، فإنه "على مدار أسبوع، بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" ما يصل إلى 1650 عسكريًا و14 دبابة و92 مركبة قتالية مدرعة و45 مركبة و33 مدفعًا ميدانيًا، وست محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية"."لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديووتابع البيان: "خسر العدو في أسبوع ما يصل إلى 3260 فردًا عسكريًا وأربع دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز ليوبارد و12 مركبة قتال مدرعة، و68 مركبة، و45 قطعة مدفع، وتم تدمير سبع محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، فضلاً عن 16 مستودعاً للذخيرة الميدانية".وأشارت الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 4240 فردًا عسكريًا، ودبابة، وست مركبات قتالية مدرعة، و47 سيارة، وقاذفة "RAK-SA-12 MLRS"، و47 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 18 مدفعا، كما تم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية وسبعة مستودعات ذخيرة ميدانية".الجيش الروسي يحبط محاولة عسكرية أوكرانية لعبور نهر دنيبروتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة

https://sarabic.ae/20240809/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-بلغت-أكثر-من-280-عسكريا--1091562392.html

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