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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240809/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-19-ضربة-مشتركة-على-أهداف-في-أوكرانيا-خلال-أسبوع-1091575191.html
القوات المسلحة الروسية تنفذ 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا
القوات المسلحة الروسية تنفذ 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية في الفترة من 3 أغسطس/ آب إلى 9 منه، نفذت 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T13:23+0000
2024-08-09T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، ونتيجة لذلك أصيب ما يلي: مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومنشآت صناعة الطاقة ذات الصلة، والبنية التحتية للمطارات، وأنظمة الدفاع الجوي، ومخازن الطائرات دون طيار".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تواصل صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو الأراضي الروسي في اتجاه كورسك". وتقوم أطقم طيران الجيش والمدفعية باستهداف وحدات العدو في عمق الأراضي الروسية".وبحسب البيان، فإنه "على مدار أسبوع، بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" ما يصل إلى 1650 عسكريًا و14 دبابة و92 مركبة قتالية مدرعة و45 مركبة و33 مدفعًا ميدانيًا، وست محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية"."لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديووتابع البيان: "خسر العدو في أسبوع ما يصل إلى 3260 فردًا عسكريًا وأربع دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز ليوبارد و12 مركبة قتال مدرعة، و68 مركبة، و45 قطعة مدفع، وتم تدمير سبع محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، فضلاً عن 16 مستودعاً للذخيرة الميدانية".وأشارت الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 4240 فردًا عسكريًا، ودبابة، وست مركبات قتالية مدرعة، و47 سيارة، وقاذفة "RAK-SA-12 MLRS"، و47 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 18 مدفعا، كما تم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية وسبعة مستودعات ذخيرة ميدانية".الجيش الروسي يحبط محاولة عسكرية أوكرانية لعبور نهر دنيبروتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
https://sarabic.ae/20240809/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-بلغت-أكثر-من-280-عسكريا--1091562392.html
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القوات المسلحة الروسية تنفذ 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا

13:23 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 13:40 GMT 09.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية في الفترة من 3 أغسطس/ آب إلى 9 منه، نفذت 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا.
وقالت الدفاع في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، ونتيجة لذلك أصيب ما يلي: مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومنشآت صناعة الطاقة ذات الصلة، والبنية التحتية للمطارات، وأنظمة الدفاع الجوي، ومخازن الطائرات دون طيار".

وأضاف البيان: "تم ضرب مخازن الوقود ومستودعات الأسلحة والذخيرة والمناطق التي تتركز فيها احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تواصل صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو الأراضي الروسي في اتجاه كورسك". وتقوم أطقم طيران الجيش والمدفعية باستهداف وحدات العدو في عمق الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أنه "في المجمل، خلال القتال في هذا الاتجاه، فقد العدو ما يصل إلى 945 عسكريًا و102 مركبة مدرعة، بما في ذلك 12 دبابة و17 ناقلة جند مدرعة وست مركبات قتال مشاة و67 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 12 مركبة ومركبتين ذاتيتين، وتم تدمير قاذفات صواريخ مضادة للطائرات "بوك إم 1" وثلاثة مدافع ميدانية".

وبحسب البيان، فإنه "على مدار أسبوع، بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" ما يصل إلى 1650 عسكريًا و14 دبابة و92 مركبة قتالية مدرعة و45 مركبة و33 مدفعًا ميدانيًا، وست محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية".
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

وقال الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم صد تسع هجمات مضادة من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "خسر العدو في أسبوع ما يصل إلى 3260 فردًا عسكريًا وأربع دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز ليوبارد و12 مركبة قتال مدرعة، و68 مركبة، و45 قطعة مدفع، وتم تدمير سبع محطات حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، فضلاً عن 16 مستودعاً للذخيرة الميدانية".

وقالت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد سبع هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".

وأشارت الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 4240 فردًا عسكريًا، ودبابة، وست مركبات قتالية مدرعة، و47 سيارة، وقاذفة "RAK-SA-12 MLRS"، و47 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 18 مدفعا، كما تم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية وسبعة مستودعات ذخيرة ميدانية".
الجيش الروسي يحبط محاولة عسكرية أوكرانية لعبور نهر دنيبر
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بلغت نحو 945 عسكريا
08:56 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
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