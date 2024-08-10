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القوات الروسية تحرر بلدة مارتينوفكا في مقاطعة كورسك
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240810/القوات-المسلحة-الروسية-تسيطر-على-مارتينوفكا-1091591545.html
القوات الروسية تحرر بلدة مارتينوفكا في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدة مارتينوفكا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية، وبدعم من قوات... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T08:29+0000
2024-08-10T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "قامت وحداتنا بدعم من قوات "أخمات" بتطهير بلدة مارتينوفكا هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل".وأشار إلى أن الوضع في مقاطعة كورسك تحت سيطرة القوات الروسية.وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
https://sarabic.ae/20240809/قائد-قوات-أخمات-الروسية-الناتو-يشرف-بنفسه-على-الهجوم-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-1091585458.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة مارتينوفكا في مقاطعة كورسك

08:29 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 08:47 GMT 10.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية، وبدعم من قوات "أخمات" الخاصة، حررت بلدة مارتينوفكا بالقرب من من سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "قامت وحداتنا بدعم من قوات "أخمات" بتطهير بلدة مارتينوفكا هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يمكنني أن أذكر حقيقة أن عددًا كبيرًا من المركبات المدرعة الأوكرانية تم تدميرها وتم القضاء على عدد كبير من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، خلال هذه الأيام القليلة".

وأشار إلى أن الوضع في مقاطعة كورسك تحت سيطرة القوات الروسية.
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد قوات "أخمات" الروسية: "الناتو" يشرف بنفسه على الهجوم الأوكراني في مقاطعة كورسك
أمس, 20:37 GMT
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
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