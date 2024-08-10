https://sarabic.ae/20240810/القوات-المسلحة-الروسية-تسيطر-على-مارتينوفكا-1091591545.html

القوات الروسية تحرر بلدة مارتينوفكا في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تحرر بلدة مارتينوفكا في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أكد قائد قوات "أخمات" ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم السبت، أن القوات الروسية، وبدعم من قوات... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T08:29+0000

2024-08-10T08:29+0000

2024-08-10T08:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك": "قامت وحداتنا بدعم من قوات "أخمات" بتطهير بلدة مارتينوفكا هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل".وأشار إلى أن الوضع في مقاطعة كورسك تحت سيطرة القوات الروسية.وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".

https://sarabic.ae/20240809/قائد-قوات-أخمات-الروسية-الناتو-يشرف-بنفسه-على-الهجوم-الأوكراني-في-مقاطعة-كورسك-1091585458.html

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