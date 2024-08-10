https://sarabic.ae/20240810/سلطات-زابوروجيه-مدربون-بريطانيون-يعدون-القوات-الأوكرانية-لعبور-نهر-دنيبر-1091590856.html

سلطات زابوروجيه: مدربون بريطانيون يعدون القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر

سلطات زابوروجيه: مدربون بريطانيون يعدون القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر

سبوتنيك عربي

أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن المدربين البريطانيين قاموا، خلال الشهر الماضي، بتدريب قوات مشاة... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T08:04+0000

2024-08-10T08:04+0000

2024-08-10T08:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg

وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "على مدار الشهر الماضي، كانت قوات مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تستعد بنشاط لعملية عبور نهر دنيبر بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأشار إلى أنه تم نقل وحدات من اتجاه خيرسون، لهذا الغرض.وتابع: "على مدى الشهرين الماضيين، نرى أن وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية كانت تمهد الطريق لهجوم محتمل من خلال شن ضربات منهجية بالطائرات المسيرة والمدفعية على البنية التحتية للطاقة في إنرغودار ومنطقة كامينسك دنيبروفسكي في مقاطعة زابوروجيه".وفي وقت سابق، أكد أحد جنود مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لعبور نهر دنيبر في اتجاه كينبورن في مقاطعة خيرسون، بواسطة نحو 20 زورق إنزال.وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تحتوي المحطة على 6 وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات. وفي أكتوبرم تشرين الأول 2022، أصبحت المحطة ملكًا لروسيا.القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك

https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم