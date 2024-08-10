https://sarabic.ae/20240810/سلطات-زابوروجيه-مدربون-بريطانيون-يعدون-القوات-الأوكرانية-لعبور-نهر-دنيبر-1091590856.html
سلطات زابوروجيه: مدربون بريطانيون يعدون القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر
سلطات زابوروجيه: مدربون بريطانيون يعدون القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن المدربين البريطانيين قاموا، خلال الشهر الماضي، بتدريب قوات مشاة... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T08:04+0000
2024-08-10T08:04+0000
2024-08-10T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "على مدار الشهر الماضي، كانت قوات مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تستعد بنشاط لعملية عبور نهر دنيبر بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأشار إلى أنه تم نقل وحدات من اتجاه خيرسون، لهذا الغرض.وتابع: "على مدى الشهرين الماضيين، نرى أن وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية كانت تمهد الطريق لهجوم محتمل من خلال شن ضربات منهجية بالطائرات المسيرة والمدفعية على البنية التحتية للطاقة في إنرغودار ومنطقة كامينسك دنيبروفسكي في مقاطعة زابوروجيه".وفي وقت سابق، أكد أحد جنود مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لعبور نهر دنيبر في اتجاه كينبورن في مقاطعة خيرسون، بواسطة نحو 20 زورق إنزال.وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تحتوي المحطة على 6 وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات. وفي أكتوبرم تشرين الأول 2022، أصبحت المحطة ملكًا لروسيا.القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك
https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html
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روسيا, العالم
سلطات زابوروجيه: مدربون بريطانيون يعدون القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن المدربين البريطانيين قاموا، خلال الشهر الماضي، بتدريب قوات مشاة البحرية الأوكرانية، بنشاط، على عملية عبور نهر دنيبر بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "على مدار الشهر الماضي، كانت قوات مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تستعد بنشاط لعملية عبور نهر دنيبر بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضاف: "يجري التدريب على يد متخصصين بريطانيين على الضفة العليا لنهر دنيبر، في منطقة محطة دنيبر للطاقة الكهرومائية في مدينة زابوروجيه، التي يسيطر عليها نظام كييف مؤقتًا. نحن نتحدث عن مقاتلين من كتيبتين".
وأشار إلى أنه تم نقل وحدات من اتجاه خيرسون، لهذا الغرض.
وتابع: "على مدى الشهرين الماضيين، نرى أن وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية كانت تمهد الطريق لهجوم محتمل من خلال شن ضربات منهجية بالطائرات المسيرة والمدفعية على البنية التحتية للطاقة في إنرغودار ومنطقة كامينسك دنيبروفسكي في مقاطعة زابوروجيه".
وفي وقت سابق، أكد أحد جنود مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لعبور نهر دنيبر في اتجاه كينبورن في مقاطعة خيرسون، بواسطة نحو 20 زورق إنزال.
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "قام العدو في حوالي الساعة 4 صباحًا، بمحاولة واسعة النطاق لاختراق الحاجز المائي في اتجاه كينبورن سبيت، ورصدت استخباراتنا تحركات العدو، في وقت مبكر، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تحتوي المحطة على 6 وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات. وفي أكتوبرم تشرين الأول 2022، أصبحت المحطة ملكًا لروسيا.