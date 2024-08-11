الرئيس الفلبيني: سلاح الجو الصيني أجرى تحركات "متهورة وغير قانونية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
11:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:42 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240811/الرئيس-الفلبيني-سلاح-الجو-الصيني-أجرى-تحركات-متهورة-وغير-قانونية--1091614082.html
الرئيس الفلبيني: سلاح الجو الصيني أجرى تحركات "متهورة وغير قانونية"
الرئيس الفلبيني: سلاح الجو الصيني أجرى تحركات "متهورة وغير قانونية"
سبوتنيك عربي
أدان الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، اليوم الأحد، تحركات أجراها سلاح الجو الصيني، واصفا إياها بأنها "غير قانونية ومتهورة وغير مبررة"، بحسب قوله. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T10:09+0000
2024-08-11T10:09+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الفلبين
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064449493_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4f3e96e4464fcf8935acab1ed1bfdc3f.jpg
وأعلن مكتب الاتصالات الرئاسي الفلبيني، إدانة ماركوس لتحركات سلاح الجو الصيني، وذلك في أعقاب اتهام الفلبين القوات الجوية الصينية بمضايقة إحدى طائراتها أثناء قيامها بدورية فوق منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.وتابع البيان بأن "الرئيس الفلبيني يقف إلى جانب رجالنا ونسائنا الشجعان من القوات المسلحة الفلبينية، وخاصة القوات الجوية الفلبينية"، وأضاف البيان: "بدأنا للتو في تهدئة المنطقة البحرية، ومن المقلق بالفعل أن يكون هناك عدم استقرار في مجالنا الجوي".واختتم البيان بالتأكيد على أن "الفلبين ستظل ملتزمة دائما بالدبلوماسية والوسائل السلمية لحل النزاعات، ومع ذلك، فإننا نحثّ الصين بشدة على إبداء خطوات مسؤولة، سواء في البحار أو في السماء".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كان الجيش الفلبيني قد ندد "بالأعمال الخطيرة والاستفزازية" بجزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي.وقال في بيان إن "طائرتين تابعتين لسلاح الجو الصيني، نفذتا مناورة خطيرة وأسقطتا قنابل مضيئة في مسار طائرة تابعة لسلاح الجو الفلبيني، كانت في دورية بحرية روتينية فوق جزر سكاربورو، صباح الخميس".يذكر أن الفلبين كانت قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، مناورات بحرية وجوية مشتركة مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، استمرت ليومين، حسبما ذكر بيان مشترك، وذلك على وقع تزايد مطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.وقال قائد الجيش الفلبيني، روميو براونر: "عرّض هذا الأمر حياة أفرادنا للخطر، وكانوا ينفذون في الآونة الأخيرة، عمليات أمنية بحرية داخل المناطق البحرية الفلبينية"، مضيفًا أن "الطائرتين الصينيتين تدخلتا في عمليات جوية قانونية وانتهكتا قانون سلامة الطيران الدولي".وتكرر الصين مطالبتها بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي رافضة حكم محكمة دولية صدر في 2016، وقضى بأن لا أساس قانونيا لموقفها هذا، ما أسفر عن وقوع سلسلة مواجهات بين سفن صينية وفلبينية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
https://sarabic.ae/20240730/واشنطن-تقدم-دعما-عسكريا-جديدا-للفلبين-لمواجهة-الصين-1091248478.html
الصين
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064449493_0:0:2665:1999_1920x0_80_0_0_1e3dc6f423a2486aad3935e6e3e6754b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الفلبين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الفلبين, الأخبار

الرئيس الفلبيني: سلاح الجو الصيني أجرى تحركات "متهورة وغير قانونية"

10:09 GMT 11.08.2024
© AFP 2023 / Ted Aljibeفرديناند ماركوس جونيور (في الوسط إلى اليسار) يؤدي اليمين الدستورية لرئيس الفلبين بينما تنظر زوجته لويز (وسط اليمين) وأبناؤهم خلال حفل الافتتاح في المتحف الوطني في مانيلا، الفلبين في 30 يونيو 2022.
فرديناند ماركوس جونيور (في الوسط إلى اليسار) يؤدي اليمين الدستورية لرئيس الفلبين بينما تنظر زوجته لويز (وسط اليمين) وأبناؤهم خلال حفل الافتتاح في المتحف الوطني في مانيلا، الفلبين في 30 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© AFP 2023 / Ted Aljibe
تابعنا عبر
أدان الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، اليوم الأحد، تحركات أجراها سلاح الجو الصيني، واصفا إياها بأنها "غير قانونية ومتهورة وغير مبررة"، بحسب قوله.
وأعلن مكتب الاتصالات الرئاسي الفلبيني، إدانة ماركوس لتحركات سلاح الجو الصيني، وذلك في أعقاب اتهام الفلبين القوات الجوية الصينية بمضايقة إحدى طائراتها أثناء قيامها بدورية فوق منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وتابع البيان بأن "الرئيس الفلبيني يقف إلى جانب رجالنا ونسائنا الشجعان من القوات المسلحة الفلبينية، وخاصة القوات الجوية الفلبينية"، وأضاف البيان: "بدأنا للتو في تهدئة المنطقة البحرية، ومن المقلق بالفعل أن يكون هناك عدم استقرار في مجالنا الجوي".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "الفلبين ستظل ملتزمة دائما بالدبلوماسية والوسائل السلمية لحل النزاعات، ومع ذلك، فإننا نحثّ الصين بشدة على إبداء خطوات مسؤولة، سواء في البحار أو في السماء".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كان الجيش الفلبيني قد ندد "بالأعمال الخطيرة والاستفزازية" بجزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي.
وقال في بيان إن "طائرتين تابعتين لسلاح الجو الصيني، نفذتا مناورة خطيرة وأسقطتا قنابل مضيئة في مسار طائرة تابعة لسلاح الجو الفلبيني، كانت في دورية بحرية روتينية فوق جزر سكاربورو، صباح الخميس".
سفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
واشنطن تقدم دعما عسكريا جديدا للفلبين لمواجهة الصين
30 يوليو, 11:37 GMT
يذكر أن الفلبين كانت قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، مناورات بحرية وجوية مشتركة مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، استمرت ليومين، حسبما ذكر بيان مشترك، وذلك على وقع تزايد مطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.
وقال قائد الجيش الفلبيني، روميو براونر: "عرّض هذا الأمر حياة أفرادنا للخطر، وكانوا ينفذون في الآونة الأخيرة، عمليات أمنية بحرية داخل المناطق البحرية الفلبينية"، مضيفًا أن "الطائرتين الصينيتين تدخلتا في عمليات جوية قانونية وانتهكتا قانون سلامة الطيران الدولي".
وتكرر الصين مطالبتها بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي رافضة حكم محكمة دولية صدر في 2016، وقضى بأن لا أساس قانونيا لموقفها هذا، ما أسفر عن وقوع سلسلة مواجهات بين سفن صينية وفلبينية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود08:20 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала