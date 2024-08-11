ليبرمان: الجيش الإسرائيلي قلص من قواته في غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
11:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:42 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
08:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240811/ليبرمان-الجيش-الإسرائيلي-قلص-من-قواته-في-غلاف-غزة-لأنه-لا-يوجد-عدد-كاف-من-الجنود--1091623216.html
ليبرمان: الجيش الإسرائيلي قلص من قواته في غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود
ليبرمان: الجيش الإسرائيلي قلص من قواته في غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود
سبوتنيك عربي
أكد أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قلص من قواته في مستوطنات غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T15:46+0000
2024-08-11T15:46+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
إسماعيل هنية
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101373/30/1013733067_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_57faab49def8a5af7329fef0ad334cdf.jpg
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أنه قام بزيارة لمستوطنيت شعار هنيغف وكيفار غزة بمنطقة غلاف غزة، برفقة أعضاء من حزبه "يسرائيل بيتنو".أشار ليبرمان إلى أنه لم يلاحظ تواجد أي جندي إسرائيلي بطول السياج الفاصل بين قطاع غزة وغلاف غزة، منوها إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قلص من قواته في غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود. وطالب رئيس الحزب الإسرائيلي بضرورة إنشاء قانون تجنيد موحد للجميع في بلاده، بدعوى افتقار إسرائيل إلى الجنود ورجال الشرطة ورجال الإطفاء والطواقم الطبية.وياتي هذا بالتزامن مع توجيه ضباط إسرائيليين خدموا في قطاع غزة، رسالة "لاذعة" إلى رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن العشرات من طلبة دورة ضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، رسالة مهمة مفادها تقديم النقد اللاذع لرئيس الأركان، تعبر عن دهشتهم من التصريحات المتكررة من رتب عسكرية رفيعة المستوى تقضي بأن "النصر قريب" في قطاع غزة.وأوضح الضباط، في رسالتهم، أنهم عادوا من ميدان القتال في غزة ويعلمون جيدا أن "الوضع لا يزال بعيدا عن النصر"، موضحين أنه "لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات ومدافع هاون وطائرات دون طيار متفجرة وبنية تحتية ضخمة للأنفاق".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20240811/بن-غفير-علينا-تشجيع-هجرة-سكان-غزة-واحتلال-القطاع-والسيطرة-عليه-1091614229.html
https://sarabic.ae/20240811/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-آمل-ألا-توسع-إيران-وحزب-الله-الحرب-1091622471.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101373/30/1013733067_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_4c0729aac9d34ee02eb87716e745dca9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران

ليبرمان: الجيش الإسرائيلي قلص من قواته في غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود

15:46 GMT 11.08.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق أفيغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قلص من قواته في مستوطنات غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود.
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أنه قام بزيارة لمستوطنيت شعار هنيغف وكيفار غزة بمنطقة غلاف غزة، برفقة أعضاء من حزبه "يسرائيل بيتنو".
أشار ليبرمان إلى أنه لم يلاحظ تواجد أي جندي إسرائيلي بطول السياج الفاصل بين قطاع غزة وغلاف غزة، منوها إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قلص من قواته في غلاف غزة لأنه لا يوجد عدد كاف من الجنود.
وطالب رئيس الحزب الإسرائيلي بضرورة إنشاء قانون تجنيد موحد للجميع في بلاده، بدعوى افتقار إسرائيل إلى الجنود ورجال الشرطة ورجال الإطفاء والطواقم الطبية.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
بن غفير: علينا تشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه
10:04 GMT
وياتي هذا بالتزامن مع توجيه ضباط إسرائيليين خدموا في قطاع غزة، رسالة "لاذعة" إلى رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن العشرات من طلبة دورة ضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، رسالة مهمة مفادها تقديم النقد اللاذع لرئيس الأركان، تعبر عن دهشتهم من التصريحات المتكررة من رتب عسكرية رفيعة المستوى تقضي بأن "النصر قريب" في قطاع غزة.
وأوضح الضباط، في رسالتهم، أنهم عادوا من ميدان القتال في غزة ويعلمون جيدا أن "الوضع لا يزال بعيدا عن النصر"، موضحين أنه "لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات ومدافع هاون وطائرات دون طيار متفجرة وبنية تحتية ضخمة للأنفاق".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب
14:42 GMT
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 31 يوليو/ تموز الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود17:11 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала