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https://sarabic.ae/20240811/يستجم-والعالم-ينتظر-حربا-عالمية-ثالثة-بايدن-يتعرض-لانتقادات-حادة-فيديو-1091623029.html
يستجم والعالم ينتظر حربا عالمية ثالثة.. بايدن يتعرض لانتقادات حادة.. فيديو
يستجم والعالم ينتظر حربا عالمية ثالثة.. بايدن يتعرض لانتقادات حادة.. فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع فيديو برفقة زوجته جيل وحفيدتهما في لحظة استرخاء على شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T15:17+0000
2024-08-11T15:18+0000
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منوعات
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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أثارت تلك المشاهد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين معارضيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية.ونشر البعض تلك اللقطات وعلق عليها إن بايدن يستجم على الشاطئ بينما تلوح في الأفق بوادر حرب عالمية ثالثة، بينما تساءل آخر: "بماذا تشعر عندما ترى بايدن في هذا الفيديو؟".واعتبر العديد من المعلقين أن ظهور بايدن بهذه الطريقة يُظهر تجاهله لتصاعد الأوضاع في غزة وفشله في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.وتعرض بايدن لانتقادات حادة، حيث اتهمه البعض بإضاعة وقت كبير من فترته الرئاسية في الإجازات، وهو ما جاء بعد أسابيع من مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، اعتبرها البعض كارثية.وأدى تفوق ترامب على بايدن بفارق بسيط في استطلاعات الرأي، إلى انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وهو القرار الذي جاء بعد ظهور مخاوف داخل الحزب الديمقراطي، خاصة بين الشباب، بشأن عمره وقدرته على قيادة البلاد لفترة ثانية، خاصة أنه بلغ من العمر 82 عاما.
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أخبار العالم الآن, منوعات, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, منوعات, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

يستجم والعالم ينتظر حربا عالمية ثالثة.. بايدن يتعرض لانتقادات حادة.. فيديو

15:17 GMT 11.08.2024 (تم التحديث: 15:18 GMT 11.08.2024)
© AFP 2023 / KENT NISHIMURAالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© AFP 2023 / KENT NISHIMURA
تابعنا عبر
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع فيديو برفقة زوجته جيل وحفيدتهما في لحظة استرخاء على شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.
أثارت تلك المشاهد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين معارضيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر البعض تلك اللقطات وعلق عليها إن بايدن يستجم على الشاطئ بينما تلوح في الأفق بوادر حرب عالمية ثالثة، بينما تساءل آخر: "بماذا تشعر عندما ترى بايدن في هذا الفيديو؟".
واعتبر العديد من المعلقين أن ظهور بايدن بهذه الطريقة يُظهر تجاهله لتصاعد الأوضاع في غزة وفشله في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وتعرض بايدن لانتقادات حادة، حيث اتهمه البعض بإضاعة وقت كبير من فترته الرئاسية في الإجازات، وهو ما جاء بعد أسابيع من مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، اعتبرها البعض كارثية.
وأدى تفوق ترامب على بايدن بفارق بسيط في استطلاعات الرأي، إلى انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وهو القرار الذي جاء بعد ظهور مخاوف داخل الحزب الديمقراطي، خاصة بين الشباب، بشأن عمره وقدرته على قيادة البلاد لفترة ثانية، خاصة أنه بلغ من العمر 82 عاما.
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