https://sarabic.ae/20240812/أسعار-صرف-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-480-دولارا-لكل-ألف-متر-مكعب-1091652841.html
أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب
أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب
سبوتنيك عربي
أفادت بورصة لندن (ICE)، اليوم الاثنين، بأن أسعار صرف الغاز في أوروبا،على خلفية "المخاوف" بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، تجاوزت 480 دولارًا لكل ألف متر... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T13:33+0000
2024-08-12T13:33+0000
2024-08-12T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على مؤشر "TTF" (أكبر مركز في أوروبا، والذي يقع في هولندا) بالتداول عند الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، عند 447.8 دولارًا (-1.8%) لكل ألف متر مكعب، وابتداء من الساعة 14.32 بتوقيت موسكو، بلغت تكلفتها بالفعل 481.6 دولارًا (+5.6%).وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أنه في 6 أغسطس/ آب الجاري، في الساعة 5.30 صباحًا بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية، وأشار إلى أن تقدمهم في عمق الأراضي الروسية قد توقف. وفي يوم الثلاثاء الماضي أيضًا، تعرضت بلدة سودجا الحدودية لقصف مكثف متكرر من أوكرانيا.ويعد طريق الإمداد عبر محطة "سودجا" لقياس الغاز هو الطريق الوحيد حاليًا لنقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وصدرت شركة "غازبروم" الروسية نحو 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المحطة، العام الماضي، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي."لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديونائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا
https://sarabic.ae/20240812/بوتين-الغرب-يحارب-روسيا-بأياد-أوكرانية-1091650546.html
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أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب
أفادت بورصة لندن (ICE)، اليوم الاثنين، بأن أسعار صرف الغاز في أوروبا،على خلفية "المخاوف" بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، تجاوزت 480 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما أدى إلى تسريع نمو الأسعار إلى نحو 6%.
وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على مؤشر "TTF" (أكبر مركز في أوروبا، والذي يقع في هولندا) بالتداول عند الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، عند 447.8 دولارًا (-1.8%) لكل ألف متر مكعب، وابتداء من الساعة 14.32 بتوقيت موسكو، بلغت تكلفتها بالفعل 481.6 دولارًا (+5.6%).
وكانت ديناميكيات الأسعار على سعر التسوية في يوم التداول السابق 456.2 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وأصبح هذا السعر أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر من العام الماضي. وارتفع المؤشر بناء على "المخاوف" بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بنسبة 13.4% خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 50 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
وقال نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، أمس الأحد، إنه من دون الإمدادات الروسية، لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من المصادر الأخرى، مشيرًا إلى أن "كل الحديث عن تنويع الطاقة في أوروبا ممكن بشرط أن يأتي الغاز من روسيا ودول أخرى".
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أنه في 6 أغسطس/ آب الجاري، في الساعة 5.30 صباحًا بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية، وأشار إلى أن تقدمهم في عمق الأراضي الروسية قد توقف. وفي يوم الثلاثاء الماضي أيضًا، تعرضت بلدة سودجا الحدودية لقصف مكثف متكرر من أوكرانيا.
ويعد طريق الإمداد عبر محطة "سودجا" لقياس الغاز هو الطريق الوحيد حاليًا لنقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وصدرت شركة "غازبروم" الروسية نحو 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المحطة، العام الماضي، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.