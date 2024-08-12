https://sarabic.ae/20240812/أسعار-صرف-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-480-دولارا-لكل-ألف-متر-مكعب-1091652841.html

أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب

أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب

سبوتنيك عربي

أفادت بورصة لندن (ICE)، اليوم الاثنين، بأن أسعار صرف الغاز في أوروبا،على خلفية "المخاوف" بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، تجاوزت 480 دولارًا لكل ألف متر... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T13:33+0000

2024-08-12T13:33+0000

2024-08-12T13:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على مؤشر "TTF" (أكبر مركز في أوروبا، والذي يقع في هولندا) بالتداول عند الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، عند 447.8 دولارًا (-1.8%) لكل ألف متر مكعب، وابتداء من الساعة 14.32 بتوقيت موسكو، بلغت تكلفتها بالفعل 481.6 دولارًا (+5.6%).وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أنه في 6 أغسطس/ آب الجاري، في الساعة 5.30 صباحًا بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية، وأشار إلى أن تقدمهم في عمق الأراضي الروسية قد توقف. وفي يوم الثلاثاء الماضي أيضًا، تعرضت بلدة سودجا الحدودية لقصف مكثف متكرر من أوكرانيا.ويعد طريق الإمداد عبر محطة "سودجا" لقياس الغاز هو الطريق الوحيد حاليًا لنقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وصدرت شركة "غازبروم" الروسية نحو 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المحطة، العام الماضي، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي."لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديونائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا

https://sarabic.ae/20240812/بوتين-الغرب-يحارب-روسيا-بأياد-أوكرانية-1091650546.html

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