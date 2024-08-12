أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب

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هل تسهم التحركات الإقليمية للتوصل إلى اتفاق في تفادي الرد الإيراني
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عالم سبوتنيك
"مجزرة التابعين" تثير غضباً عالمياً ضد إسرائيل.. والجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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59 د
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
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الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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عرب بوينت بودكاست
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
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مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/أسعار-صرف-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-480-دولارا-لكل-ألف-متر-مكعب-1091652841.html
أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب
أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب
سبوتنيك عربي
أفادت بورصة لندن (ICE)، اليوم الاثنين، بأن أسعار صرف الغاز في أوروبا،على خلفية "المخاوف" بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، تجاوزت 480 دولارًا لكل ألف متر... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T13:33+0000
2024-08-12T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على مؤشر "TTF" (أكبر مركز في أوروبا، والذي يقع في هولندا) بالتداول عند الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، عند 447.8 دولارًا (-1.8%) لكل ألف متر مكعب، وابتداء من الساعة 14.32 بتوقيت موسكو، بلغت تكلفتها بالفعل 481.6 دولارًا (+5.6%).وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أنه في 6 أغسطس/ آب الجاري، في الساعة 5.30 صباحًا بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية، وأشار إلى أن تقدمهم في عمق الأراضي الروسية قد توقف. وفي يوم الثلاثاء الماضي أيضًا، تعرضت بلدة سودجا الحدودية لقصف مكثف متكرر من أوكرانيا.ويعد طريق الإمداد عبر محطة "سودجا" لقياس الغاز هو الطريق الوحيد حاليًا لنقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وصدرت شركة "غازبروم" الروسية نحو 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المحطة، العام الماضي، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي."لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديونائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا
https://sarabic.ae/20240812/بوتين-الغرب-يحارب-روسيا-بأياد-أوكرانية-1091650546.html
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أسعار صرف الغاز في أوروبا تتجاوز 480 دولارا لكل ألف متر مكعب

13:33 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Виталий Тимкив
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تابعنا عبر
أفادت بورصة لندن (ICE)، اليوم الاثنين، بأن أسعار صرف الغاز في أوروبا،على خلفية "المخاوف" بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، تجاوزت 480 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما أدى إلى تسريع نمو الأسعار إلى نحو 6%.
وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على مؤشر "TTF" (أكبر مركز في أوروبا، والذي يقع في هولندا) بالتداول عند الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، عند 447.8 دولارًا (-1.8%) لكل ألف متر مكعب، وابتداء من الساعة 14.32 بتوقيت موسكو، بلغت تكلفتها بالفعل 481.6 دولارًا (+5.6%).

وكانت ديناميكيات الأسعار على سعر التسوية في يوم التداول السابق 456.2 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وأصبح هذا السعر أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر من العام الماضي. وارتفع المؤشر بناء على "المخاوف" بشأن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بنسبة 13.4% خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 50 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الغرب يحارب روسيا بأياد أوكرانية
12:42 GMT

وقال نائب رئيس الوزراء الصربي، ألكسندر فولين، أمس الأحد، إنه من دون الإمدادات الروسية، لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من المصادر الأخرى، مشيرًا إلى أن "كل الحديث عن تنويع الطاقة في أوروبا ممكن بشرط أن يأتي الغاز من روسيا ودول أخرى".

وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أنه في 6 أغسطس/ آب الجاري، في الساعة 5.30 صباحًا بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية، وأشار إلى أن تقدمهم في عمق الأراضي الروسية قد توقف. وفي يوم الثلاثاء الماضي أيضًا، تعرضت بلدة سودجا الحدودية لقصف مكثف متكرر من أوكرانيا.
ويعد طريق الإمداد عبر محطة "سودجا" لقياس الغاز هو الطريق الوحيد حاليًا لنقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وصدرت شركة "غازبروم" الروسية نحو 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المحطة، العام الماضي، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.
"لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
نائب رئيس الوزراء الصربي: لن يكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز من دون إمدادات روسيا
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