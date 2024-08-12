"بودرة الألوان"... تساهم بتفشي الفطريات في مهرجان كاليفورنيا... فيديو
© Photo / unsplash/ Varun Vermaصورة لبودرة الألوان
© Photo / unsplash/ Varun Verma
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تسبب مهرجان بوينا فيستا الموسيقي "البرق في زجاجة"، في مايو/أيار الماضي، في كاليفورنيا، والذي حضره أكثر من 20 ألف شخص، بتفشي نوع خطير من الفطريات والتي تسببت بالعديد من الأمراض.
أثناء الاحتفال قام المشاركون في المهرجان عن غير قصد، بنشر جراثيم غير مرئية لفطر خطير أثناء الرقص في "بودرة الألوان".
تسللت بعض هذه الجراثيم إلى رئات خمسة أشخاص على الأقل من الحاضرين، وأصيب ثلاثة أشخاص بأعراض شديدة لدرجة أنهم نقلوا إلى المستشفى بسبب "حمى الوادي"، وهو مرض متوطن في وادي سان جواكين الجنوبي، والذي تسببه فطريات الـ"كوكسيديا"، التي تنمو في التربة والأوساخ على شكل عفن.
CDPH is investigating Valley fever cases linked to the Lightning in a Bottle Festival in Kern County on May 22-27. While the event occurred 2 months ago, patients with more long-term or severe disease may still be symptomatic or undiagnosed.— California Department of Public Health (@CAPublicHealth) July 30, 2024
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يصيب هذا الفطر الرئتين، ويؤدي إلى التعب أو الحمى، مما يجعل التنفس صعبًا، ويتسبب في سعال بعض المرضى بالدم. ويتحسن معظم المصابين بحمى الوادي، المعروفة باسم داء الـ"كوكسيديا" أو المكورات، دون علاج، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن أن تستمر الأعراض لشهور أو سنوات.
في بعض مقاطع الفيديو من المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الحشود مغطاة بما يبدو أنه "بودرة الألوان". ووصف أحد الحسابات على "تيك توك"الحدث بأنه "رحلة سحرية مغبرة".
Lightning in a Bottle was such a great time. Thank you to everyone that came out to my set, I love California festivals. Here are a couple of clips from this magical weekend. pic.twitter.com/s6upU6dsFE— Toadface (@toadinyoface) May 29, 2024
وتخشى وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا من أن المزيد من الحالات من المهرجان لم يتم تشخيصها. ويشرح الخبراء أن الشتاء الرطب يمكن أن يشجع نمو العفن وجراثيمه. ثم عندما يجف الطقس، يتم إطلاق هذه الجراثيم من التربة الرطبة وترتفع في الهواء مع الغبار.
3 مايو, 14:47 GMT
وتم تحذير رواد المهرجان من الرياح العاتية والعواصف الترابية، ولكن ليس من التهديد غير المرئي (الجراثيم) الذي يمكن أن تنقله الجسيمات الدقيقة إلى الرئتين.
وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يخشى بعض الأطباء أن يؤدي المزيد من الجفاف والفيضانات في المستقبل إلى جعل "حمى الوادي" متوطنة في الساحل الغربي لكاليفورنيا. وبحسب التقرير، فإن تفشي "حمى الوادي" في مهرجان "البرق في زجاجة" الموسيقي هو فأل للأمراض القادمة.