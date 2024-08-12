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https://sarabic.ae/20240812/بودرة-الألوان-تساهم-بتفشي-الفطريات-في-مهرجان-كاليفورنيا-فيديو-1091636914.html
"بودرة الألوان"... تساهم بتفشي الفطريات في مهرجان كاليفورنيا... فيديو
"بودرة الألوان"... تساهم بتفشي الفطريات في مهرجان كاليفورنيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب مهرجان بوينا فيستا الموسيقي "البرق في زجاجة"، في مايو/أيار الماضي، في كاليفورنيا، والذي حضره أكثر من 20 ألف شخص، بتفشي نوع خطير من الفطريات والتي تسببت... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T08:18+0000
2024-08-12T08:18+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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أثناء الاحتفال قام المشاركون في المهرجان عن غير قصد، بنشر جراثيم غير مرئية لفطر خطير أثناء الرقص في "بودرة الألوان".تسللت بعض هذه الجراثيم إلى رئات خمسة أشخاص على الأقل من الحاضرين، وأصيب ثلاثة أشخاص بأعراض شديدة لدرجة أنهم نقلوا إلى المستشفى بسبب "حمى الوادي"، وهو مرض متوطن في وادي سان جواكين الجنوبي، والذي تسببه فطريات الـ"كوكسيديا"، التي تنمو في التربة والأوساخ على شكل عفن.يصيب هذا الفطر الرئتين، ويؤدي إلى التعب أو الحمى، مما يجعل التنفس صعبًا، ويتسبب في سعال بعض المرضى بالدم. ويتحسن معظم المصابين بحمى الوادي، المعروفة باسم داء الـ"كوكسيديا" أو المكورات، دون علاج، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن أن تستمر الأعراض لشهور أو سنوات.في بعض مقاطع الفيديو من المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الحشود مغطاة بما يبدو أنه "بودرة الألوان". ووصف أحد الحسابات على "تيك توك"الحدث بأنه "رحلة سحرية مغبرة".وتخشى وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا من أن المزيد من الحالات من المهرجان لم يتم تشخيصها. ويشرح الخبراء أن الشتاء الرطب يمكن أن يشجع نمو العفن وجراثيمه. ثم عندما يجف الطقس، يتم إطلاق هذه الجراثيم من التربة الرطبة وترتفع في الهواء مع الغبار.وتم تحذير رواد المهرجان من الرياح العاتية والعواصف الترابية، ولكن ليس من التهديد غير المرئي (الجراثيم) الذي يمكن أن تنقله الجسيمات الدقيقة إلى الرئتين. وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يخشى بعض الأطباء أن يؤدي المزيد من الجفاف والفيضانات في المستقبل إلى جعل "حمى الوادي" متوطنة في الساحل الغربي لكاليفورنيا. وبحسب التقرير، فإن تفشي "حمى الوادي" في مهرجان "البرق في زجاجة" الموسيقي هو فأل للأمراض القادمة.دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"طرق بسيطة لتجنب مرض السكري
https://sarabic.ae/20240503/دراسة-تؤكد-قوة-الفطر-السحري-في-علاج-الاكتئاب-1088506707.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

"بودرة الألوان"... تساهم بتفشي الفطريات في مهرجان كاليفورنيا... فيديو

08:18 GMT 12.08.2024
© Photo / unsplash/ Varun Vermaصورة لبودرة الألوان
صورة لبودرة الألوان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Photo / unsplash/ Varun Verma
تابعنا عبر
تسبب مهرجان بوينا فيستا الموسيقي "البرق في زجاجة"، في مايو/أيار الماضي، في كاليفورنيا، والذي حضره أكثر من 20 ألف شخص، بتفشي نوع خطير من الفطريات والتي تسببت بالعديد من الأمراض.
أثناء الاحتفال قام المشاركون في المهرجان عن غير قصد، بنشر جراثيم غير مرئية لفطر خطير أثناء الرقص في "بودرة الألوان".
تسللت بعض هذه الجراثيم إلى رئات خمسة أشخاص على الأقل من الحاضرين، وأصيب ثلاثة أشخاص بأعراض شديدة لدرجة أنهم نقلوا إلى المستشفى بسبب "حمى الوادي"، وهو مرض متوطن في وادي سان جواكين الجنوبي، والذي تسببه فطريات الـ"كوكسيديا"، التي تنمو في التربة والأوساخ على شكل عفن.
يصيب هذا الفطر الرئتين، ويؤدي إلى التعب أو الحمى، مما يجعل التنفس صعبًا، ويتسبب في سعال بعض المرضى بالدم. ويتحسن معظم المصابين بحمى الوادي، المعروفة باسم داء الـ"كوكسيديا" أو المكورات، دون علاج، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن أن تستمر الأعراض لشهور أو سنوات.
في بعض مقاطع الفيديو من المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الحشود مغطاة بما يبدو أنه "بودرة الألوان". ووصف أحد الحسابات على "تيك توك"الحدث بأنه "رحلة سحرية مغبرة".
وتخشى وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا من أن المزيد من الحالات من المهرجان لم يتم تشخيصها. ويشرح الخبراء أن الشتاء الرطب يمكن أن يشجع نمو العفن وجراثيمه. ثم عندما يجف الطقس، يتم إطلاق هذه الجراثيم من التربة الرطبة وترتفع في الهواء مع الغبار.
فطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
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وتم تحذير رواد المهرجان من الرياح العاتية والعواصف الترابية، ولكن ليس من التهديد غير المرئي (الجراثيم) الذي يمكن أن تنقله الجسيمات الدقيقة إلى الرئتين.
وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يخشى بعض الأطباء أن يؤدي المزيد من الجفاف والفيضانات في المستقبل إلى جعل "حمى الوادي" متوطنة في الساحل الغربي لكاليفورنيا. وبحسب التقرير، فإن تفشي "حمى الوادي" في مهرجان "البرق في زجاجة" الموسيقي هو فأل للأمراض القادمة.
دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"
طرق بسيطة لتجنب مرض السكري
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