https://sarabic.ae/20240812/-إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1091633625.html
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 91 مقذوفا من عيارات مختلفة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T02:25+0000
2024-08-12T02:25+0000
2024-08-12T02:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088820344_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_54bd7aea2225e6aa6c6815e3b08a3c56.jpg
وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا".دونيتسك - سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 33 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240811/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091632223.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088820344_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_a24a672c599562c4cc880830c8554b4c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 91 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا".
دونيتسك - سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا
مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 33 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.