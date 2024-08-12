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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240812/-إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1091633625.html
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 91 مقذوفا من عيارات مختلفة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T02:25+0000
2024-08-12T02:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا".دونيتسك - سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 33 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240811/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091632223.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا

إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على دونيتسك

02:25 GMT 12.08.2024
© Sputnikتدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية.
تدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 91 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور غورلوفكا".
دونيتسك - سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا مختلفة العيارات.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك
أمس, 22:00 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 33 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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