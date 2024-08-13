https://sarabic.ae/20240813/تقرير-السنوار-وافق-على-المشاركة-في-مفاوضات-صفقة-الأسرى-ولكن-بشرط-1091694399.html

تقرير: السنوار وافق على المشاركة في مفاوضات صفقة الأسرى ولكن بشرط

تقرير: السنوار وافق على المشاركة في مفاوضات صفقة الأسرى ولكن بشرط

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، وافق على المشاركة في مفاوضات صفقة الأسرى بين الجانبين ولكن بشرط. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T14:06+0000

2024-08-13T14:06+0000

2024-08-13T14:06+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السنوار وافق على المشاركة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي على أن توقف إسرائيل الحرب في قطاع غزة.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الطرف الإسرائيلي لن يوافق على طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت لفتت إلى أن القمة المفترضة عقدها يوم الخميس، ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة، رغم إعلان حركة حماس عدم إرسال وفد يمثلها في القمة.وفي السياق نفسه، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لسد جميع الثغرات في الاتفاق، الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن التهدئة في غزة، ولبدء تنفيذه دون أي تأجيلات جديدة، معربين عن الاستعداد لوضع مقترح نهائي للتغلب على الثغرات في الاتفاق.وقال الزعماء الثلاثة: "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".وأضافوا: "لقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ"، فيما قال البيان إن هذا الاتفاق "يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو/ أيار (الماضي)، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735".وشدد الزعماء على أنه "ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".وذكروا: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لأن نطرح مقترحاً نهائياً لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".ودعوا الجانبين إلى "استئناف المحادثات الملحة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيل".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، في الدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس/ آب الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة