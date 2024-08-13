توقيع عقود حكومية مع مصنعي الأسلحة بنحو 5.56 مليار دولار في منتدى "آرميا"

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08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240813/توقيع-عقود-حكومية-مع-مصنعي-الأسلحة-بنحو-556-مليار-دولار-في-منتدى-آرميا-1091676977.html
توقيع عقود حكومية مع مصنعي الأسلحة بنحو 5.56 مليار دولار في منتدى "آرميا"
توقيع عقود حكومية مع مصنعي الأسلحة بنحو 5.56 مليار دولار في منتدى "آرميا"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس إدارة التسليح الرئيسية في القوات الروسية، أناتولي غوليايف، أنه تم توقيع عقود حكومية بقيمة 500 مليار روبل (حوالي 5.56 مليار دولار ) خلال المنتدى... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T10:50+0000
2024-08-13T10:50+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات غوليايف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إنه "تم بالفعل التعاقد على طلبات الدفاع الحكومية بالكامل لعام 2024 و98 بالمئة، من حجم طلبات الدفاع الحكومية لعام 2025، مضيفا أنه "تم توقيع عقود إضافية في منتدى "آرميا"، ونتيجة لذلك ستعمل القوات المسلحة على الحصول على أكثر من 500 وحدة من النماذج الأساسية من الأسلحة والمعدات".وتابع غوليايف بالقول خلال مراسم توقيع ستة وتسليم 11 عقدا حكوميا إن"القيمة الإجمالية للعقود الموقعة والممنوحة اليوم تبلغ ما يقرب من نصف تريليون، أي حوالي 500 مليار روبل (5.56 مليار دولار)، وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى 500 نموذج من الأسلحة الرئيسية، ستحصل القوات المسلحة الروسية على حوالي مليون قطعة سلاح إضافية من مختلف العيارات، ولذلك أطلب التعامل مع هذه المهمة الإضافية بمسؤولية أكبر"."آرميا-2024"... صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشروينعقد منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، حيث يقام في الفترة، من 12 إلى 14 أغسطس/آب 2024، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 340 ألف متر مربع.
https://sarabic.ae/20240812/افتتاح-منتدى-آرميا-2024-روس-أبورون-إكسبورت-تعرض-أسلحة-روسية-جديدة-لأول-مرة-فيديو--1091641612.html
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روسيا

توقيع عقود حكومية مع مصنعي الأسلحة بنحو 5.56 مليار دولار في منتدى "آرميا"

10:50 GMT 13.08.2024
© Sputnik . Кирилл Каллиников / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2023"
منتدى آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . Кирилл Каллиников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة التسليح الرئيسية في القوات الروسية، أناتولي غوليايف، أنه تم توقيع عقود حكومية بقيمة 500 مليار روبل (حوالي 5.56 مليار دولار ) خلال المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2024"، حيث من المفترض أن تتسلم القوات المسلحة الروسية أكثر من 500 نموذج من الأسلحة وأكثر من مليون قطعة سلاح.
وجاءت تصريحات غوليايف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إنه "تم بالفعل التعاقد على طلبات الدفاع الحكومية بالكامل لعام 2024 و98 بالمئة، من حجم طلبات الدفاع الحكومية لعام 2025، مضيفا أنه "تم توقيع عقود إضافية في منتدى "آرميا"، ونتيجة لذلك ستعمل القوات المسلحة على الحصول على أكثر من 500 وحدة من النماذج الأساسية من الأسلحة والمعدات".
مروحية روسية حربية Мi- 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
افتتاح منتدى "آرميا-2024"... "روس أبورون إكسبورت" تعرض أسلحة روسية جديدة لأول مرة... فيديو
أمس, 10:21 GMT
وتابع غوليايف بالقول خلال مراسم توقيع ستة وتسليم 11 عقدا حكوميا إن"القيمة الإجمالية للعقود الموقعة والممنوحة اليوم تبلغ ما يقرب من نصف تريليون، أي حوالي 500 مليار روبل (5.56 مليار دولار)، وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى 500 نموذج من الأسلحة الرئيسية، ستحصل القوات المسلحة الروسية على حوالي مليون قطعة سلاح إضافية من مختلف العيارات، ولذلك أطلب التعامل مع هذه المهمة الإضافية بمسؤولية أكبر".
"آرميا-2024"... صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشر
وينعقد منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، حيث يقام في الفترة، من 12 إلى 14 أغسطس/آب 2024، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 340 ألف متر مربع.
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