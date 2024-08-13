https://sarabic.ae/20240813/توقيع-عقود-حكومية-مع-مصنعي-الأسلحة-بنحو-556-مليار-دولار-في-منتدى-آرميا-1091676977.html
توقيع عقود حكومية مع مصنعي الأسلحة بنحو 5.56 مليار دولار في منتدى "آرميا"
توقيع عقود حكومية مع مصنعي الأسلحة بنحو 5.56 مليار دولار في منتدى "آرميا"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس إدارة التسليح الرئيسية في القوات الروسية، أناتولي غوليايف، أنه تم توقيع عقود حكومية بقيمة 500 مليار روبل (حوالي 5.56 مليار دولار ) خلال المنتدى... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T10:50+0000
2024-08-13T10:50+0000
2024-08-13T10:50+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080179952_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_2a04746ff3bee561d82b01521b6f661f.jpg
وجاءت تصريحات غوليايف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إنه "تم بالفعل التعاقد على طلبات الدفاع الحكومية بالكامل لعام 2024 و98 بالمئة، من حجم طلبات الدفاع الحكومية لعام 2025، مضيفا أنه "تم توقيع عقود إضافية في منتدى "آرميا"، ونتيجة لذلك ستعمل القوات المسلحة على الحصول على أكثر من 500 وحدة من النماذج الأساسية من الأسلحة والمعدات".وتابع غوليايف بالقول خلال مراسم توقيع ستة وتسليم 11 عقدا حكوميا إن"القيمة الإجمالية للعقود الموقعة والممنوحة اليوم تبلغ ما يقرب من نصف تريليون، أي حوالي 500 مليار روبل (5.56 مليار دولار)، وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى 500 نموذج من الأسلحة الرئيسية، ستحصل القوات المسلحة الروسية على حوالي مليون قطعة سلاح إضافية من مختلف العيارات، ولذلك أطلب التعامل مع هذه المهمة الإضافية بمسؤولية أكبر"."آرميا-2024"... صور لافتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي العاشروينعقد منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، حيث يقام في الفترة، من 12 إلى 14 أغسطس/آب 2024، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 340 ألف متر مربع.
https://sarabic.ae/20240812/افتتاح-منتدى-آرميا-2024-روس-أبورون-إكسبورت-تعرض-أسلحة-روسية-جديدة-لأول-مرة-فيديو--1091641612.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
توقيع عقود حكومية مع مصنعي الأسلحة بنحو 5.56 مليار دولار في منتدى "آرميا"
أعلن رئيس إدارة التسليح الرئيسية في القوات الروسية، أناتولي غوليايف، أنه تم توقيع عقود حكومية بقيمة 500 مليار روبل (حوالي 5.56 مليار دولار ) خلال المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2024"، حيث من المفترض أن تتسلم القوات المسلحة الروسية أكثر من 500 نموذج من الأسلحة وأكثر من مليون قطعة سلاح.
وجاءت تصريحات غوليايف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إنه "تم بالفعل التعاقد على طلبات الدفاع الحكومية بالكامل لعام 2024 و98 بالمئة، من حجم طلبات الدفاع الحكومية لعام 2025، مضيفا أنه "تم توقيع عقود إضافية في منتدى "آرميا"، ونتيجة لذلك ستعمل القوات المسلحة على الحصول على أكثر من 500 وحدة من النماذج الأساسية من الأسلحة والمعدات".
وتابع غوليايف بالقول خلال مراسم توقيع ستة وتسليم 11 عقدا حكوميا إن"القيمة الإجمالية للعقود الموقعة والممنوحة اليوم تبلغ ما يقرب من نصف تريليون، أي حوالي 500 مليار روبل (5.56 مليار دولار)، وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى 500 نموذج من الأسلحة الرئيسية، ستحصل القوات المسلحة الروسية على حوالي مليون قطعة سلاح إضافية من مختلف العيارات، ولذلك أطلب التعامل مع هذه المهمة الإضافية بمسؤولية أكبر".
وينعقد منتدى "آرميا-2024" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، حيث يقام في الفترة، من 12 إلى 14 أغسطس/آب 2024، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 340 ألف متر مربع.