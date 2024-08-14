https://sarabic.ae/20240814/اقتصادي-أمريكي-روسيا-تحقق-اختراقات-كبيرة-وسريعة-للغاية-في-دونباس-1091747195.html
اقتصادي أمريكي: روسيا تحقق اختراقات كبيرة وسريعة للغاية في دونباس
اقتصادي أمريكي: روسيا تحقق اختراقات كبيرة وسريعة للغاية في دونباس
سبوتنيك عربي
أفاد الاقتصادي الأمريكي، جيفري ساكس، بأن روسيا تنجح في تحقيق اختراقات كبيرة وسريعة للغاية في دونباس. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T18:31+0000
2024-08-14T18:31+0000
2024-08-14T18:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال خلال مقابلة على "يوتيوب": "تحقق روسيا بالفعل اختراقات كبيرة وسريعة للغاية على خط التماس في دونباس".وقال: "لقد سحبت أوكرانيا الأجزاء الرئيسية من قواتها المسلحة المتبقية إلى هذه المنطقة (كورسك)، سواء المعدات أو الألوية الأكثر أهمية، وبالتالي قامت روسيا بتحرير المناطق المعرضة للخطر في أقسام أخرى من خط المواجهة".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240814/قائد-قوات-أخمات-الروسية-نحو-12-ألف-عسكري-من-القوات--الأوكرانية-دخلوا-إلى-كورسك--1091745416.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
اقتصادي أمريكي: روسيا تحقق اختراقات كبيرة وسريعة للغاية في دونباس
أفاد الاقتصادي الأمريكي، جيفري ساكس، بأن روسيا تنجح في تحقيق اختراقات كبيرة وسريعة للغاية في دونباس.
وقال خلال مقابلة على "يوتيوب": "تحقق روسيا بالفعل اختراقات كبيرة وسريعة للغاية على خط التماس في دونباس".
وأوضح أن الوضع الصعب يتطور أيضا في اتجاه بوكروفسكي، مشيرا إلى أن هذه المواقف مهمة للغاية من الناحية اللوجستية.
وقال: "لقد سحبت أوكرانيا الأجزاء الرئيسية من قواتها المسلحة المتبقية إلى هذه المنطقة (كورسك)، سواء المعدات أو الألوية الأكثر أهمية، وبالتالي قامت روسيا بتحرير المناطق المعرضة للخطر في أقسام أخرى من خط المواجهة".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.