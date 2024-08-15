https://sarabic.ae/20240815/أمريكا-نؤكد-مواصلة-الجهود-الرامية-بشأن-السودان-لتحقيق-نتائج-ملموسة-مع-شركائنا-الدوليين-1091762760.html
أمريكا: نؤكد مواصلة الجهود الرامية بشأن السودان لتحقيق نتائج ملموسة مع شركائنا الدوليين
أمريكا: نؤكد مواصلة الجهود الرامية بشأن السودان لتحقيق نتائج ملموسة مع شركائنا الدوليين
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأمريكي إلى السودان، توم بيريللو، استئناف اليوم الثاني من المحادثات الدبلوماسية في جنيف بشأن السودان. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T09:50+0000
2024-08-15T09:50+0000
2024-08-15T09:50+0000
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وأكد بيريللو، عبر حسابه على منصة "إكس": "مواصلة الجهود الرامية لتحقيق نتائج ملموسة مع الشركاء الدوليين بناء على مخرجات اجتماعات جدة".واستضافت سويسرا، أمس الأربعاء، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
https://sarabic.ae/20240815/بيان-للأطراف-المشاركة-بمحادثات-جنيف-بشأن-السودان-نهدف-لدعمه-ووصول-المساعدات-إليه-1091759320.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمريكا: نؤكد مواصلة الجهود الرامية بشأن السودان لتحقيق نتائج ملموسة مع شركائنا الدوليين
أعلن المبعوث الأمريكي إلى السودان، توم بيريللو، استئناف اليوم الثاني من المحادثات الدبلوماسية في جنيف بشأن السودان.
وأكد بيريللو، عبر حسابه على منصة "إكس": "مواصلة الجهود الرامية لتحقيق نتائج ملموسة مع الشركاء الدوليين بناء على مخرجات اجتماعات جدة".
واستضافت سويسرا، أمس الأربعاء، محادثات سلام بوساطة أمريكية
لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.
فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.