https://sarabic.ae/20240815/الرئاسة-الفلسطينية-استمرار-إسرائيل-في-ارتكاب-المجازر-بغزة-والاعتداءات-بالضفة-سيؤدي-لانفجار-المنطقة-1091772138.html

الرئاسة الفلسطينية: استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر بغزة والاعتداءات بالضفة سيؤدي لانفجار المنطقة

الرئاسة الفلسطينية: استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر بغزة والاعتداءات بالضفة سيؤدي لانفجار المنطقة

سبوتنيك عربي

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية". 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T11:40+0000

2024-08-15T11:40+0000

2024-08-15T11:40+0000

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إشعال المنطقة برمتها من أجل ضمان بقائها السياسي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".وأضاف أن "استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر بغزة والاعتداءات بالضفة سيؤدي لانفجار المنطقة"، مشددا على ضرورة أن "توقف الولايات المتحدة، الاحتلال فورا عن عدوانه إذا أرادت تجنيب المنطقة ويلات حروب سيدفع العالم بأسره ثمنها".وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخضا".وقالت صحة غزة، في بيان لها، إن "إسرائيل قتلت 4005 أشخاص، وأصابت 92 ألفاً و401 آخرين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وأضاف البيان أن "إسرائيل قتلت 40 فلسطينياً، وأصابت 107 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مؤكدا أنه "لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي