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بوتين مهنئا رئيسة الهند بعيد الاستقلال: واثق من مواصلة تطوير التعاون الروسي الهندي متعدد الأوجه
بوتين مهنئا رئيسة الهند بعيد الاستقلال: واثق من مواصلة تطوير التعاون الروسي الهندي متعدد الأوجه
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلا من الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بمناسبة عيد الاستقلال الهندي. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T06:34+0000
2024-08-15T06:35+0000
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وجاء في برقية التهنئة، التي تم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني: "سيدتي الرئيسة العزيزة، سيدي رئيس الوزراء، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة العيد الوطني للهند - عيد الاستقلال. لقد حقق بلدكم على مدى 77 عامًا من التطور المستقل نجاحات معترف بها عالميًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعديد من المجالات الأخرى، وقد اكتسبت الهند مكانة عالية في الساحة العالمية".وتابع: "هذا بلا شك يصب في مصلحة شعبينا الصديقين ويتماشى مع توطيد الاستقرار والأمن الدوليين".باحث في الشأن الدولي: الهند ترى أن علاقاتها مع روسيا مثمرة أكثر من العلاقة مع أمريكاكما تمنى الرئيس بوتين الصحة الجيدة والنجاح لرئيسة الهند ورئيس وزرائها، والسعادة والرخاء لجميع المواطنين الهنديين.وقال بوتين، خلال حفل منح الوسام في الكرملين: "عزيزي السيد رئيس الوزراء، صديقي العزيز، إن منحك وسام "القديس أندراوس" الأول يعكس الامتنان الصادق من الجانب الروسي للمساهمة الكبيرة، التي تقدمها في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين دولتينا وشعبينا".بوتين العلاقات بين روسيا والهند تحمل طابع شراكة استراتيجية متميزة... فيديو
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العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا
العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا

بوتين مهنئا رئيسة الهند بعيد الاستقلال: واثق من مواصلة تطوير التعاون الروسي الهندي متعدد الأوجه

06:34 GMT 15.08.2024 (تم التحديث: 06:35 GMT 15.08.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلا من الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بمناسبة عيد الاستقلال الهندي.
وجاء في برقية التهنئة، التي تم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني: "سيدتي الرئيسة العزيزة، سيدي رئيس الوزراء، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة العيد الوطني للهند - عيد الاستقلال. لقد حقق بلدكم على مدى 77 عامًا من التطور المستقل نجاحات معترف بها عالميًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعديد من المجالات الأخرى، وقد اكتسبت الهند مكانة عالية في الساحة العالمية".

وأضافت بوتين في برقية التهنئة: "إننا نولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص مع الهند، وإنني على ثقة من أن التنفيذ المتسق للاتفاقات، التي تم التوصل إليها في أعقاب محادثاتنا الأخيرة في موسكو، سيسهم في مواصلة تطوير التعاون الروسي الهندي، المتعدد الأوجه".

وتابع: "هذا بلا شك يصب في مصلحة شعبينا الصديقين ويتماشى مع توطيد الاستقرار والأمن الدوليين".
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كما تمنى الرئيس بوتين الصحة الجيدة والنجاح لرئيسة الهند ورئيس وزرائها، والسعادة والرخاء لجميع المواطنين الهنديين.

وفي وقت سابق، قلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسام "القديس أندراوس"، أرفع أوسمة الدولة الروسية.

وقال بوتين، خلال حفل منح الوسام في الكرملين: "عزيزي السيد رئيس الوزراء، صديقي العزيز، إن منحك وسام "القديس أندراوس" الأول يعكس الامتنان الصادق من الجانب الروسي للمساهمة الكبيرة، التي تقدمها في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين دولتينا وشعبينا".
بوتين العلاقات بين روسيا والهند تحمل طابع شراكة استراتيجية متميزة... فيديو
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