بيع معلومات وتسريب أسرار.. اختراقات داخل البنتاغون

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240815/بيع-معلومات-وتسريب-أسرار-اختراقات-داخل-البنتاغون-1091786765.html
بيع معلومات وتسريب أسرار.. اختراقات داخل البنتاغون
بيع معلومات وتسريب أسرار.. اختراقات داخل البنتاغون
سبوتنيك عربي
أصبحت قوة الجيش الأمريكي محل تساؤلات، في السنوات الأخيرة، بعد سلسلة من الإخفاقات العالمية في صراعات أشعلتها واشنطن ولم تتمكن من إنهائها بالطريقة التي تريدها. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T16:02+0000
2024-08-15T16:02+0000
رصد عسكري
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ورغم أنه يصنف، على الورق، في المرتبة الأولى عالميا، إلا أن الواقع يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت إمبراطورية منهكة، وأن جيشها بات غير قادر على حماية مصالحها أو حتى الحفاظ على ما كان يملكه من قوة ردع استراتيجي.وتحدثت عن ذلك تقارير عدة، وصف بعضها الجيش الأمريكي بـ"نمر من ورق"، وأشارت أخرى إلى عجزه عن ردع خصوم واشنطن في عدة ساحات دولية، أبرزها في الشرق الأوسط، التي يرسل إليها حشودا عسكرية، يؤكد مراقبون أنها لن تردع إيران.ويضاف إلى ذلك تهالك ترسانته النووية، بل وفشله في اللحاق بركب روسيا والصين في تطوير صواريخ فرط صوتية، إضافة إلى الانقسامات وحالة الضعف العام التي يعاني منها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي تقوده واشنطن، وهو الأمر الذي تحدث عنه ضابط بولندي، قال إن هناك احتمالات باندلاع حرب بين حلفاء الناتو أنفسهم بصورة تصنع نهاية الحلف.وإضافة إلى كل تلك الأزمات الخارجية، يواجه الجيش الأمريكي أزمات داخلية تهدد وجوده بالأساس، أبرزها عزوف الشباب الأمريكيين عن التجنيد وغياب العدالة بين أفراد الجيش باختلاف رتبهم، إضافة إلى زيادة حالات التجسس التي يكشف فيها جنود بالجيش أسرارا عسكرية لدول أخرى مقابل مبالغ مالية.التجسس مع الصينأشارت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن جنديا أمريكيا سرب معلومات عسكرية للصين مقابل 42 ألف دولار، وتم القبض عليه في مارس/ أذار الماضي، واعترف لا حقا بالتهمة الموجهة إليه، ومن المتوقع أن يتم الحكم عليه بالسجن مدة تصل لـ10 سنوات.وشملت الوثائق التي سربها الجندي الأمريكي أنظمة الأسلحة والاستراتيجيات العسكرية لواشنطن.واليوم ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات الأمريكية تحقق مع متعاقد مع البنتاغون بتهمة إزالة معلومات سرية مهمة دون تفويض قانوني.وأفاد بيان للبنتاغون أن المتعاقد وهو مهندس تم التحقيق معه أمام محكمة فيدرالية بتهمة الاحتفاظ بمعلومات سرية بعد إزالتها دون تفويض.وبحسب وسائل، إعلام، فإن المتهم هو أمريكي من أصل تركي، وكان يحمل تصريحات أمنيا سريا للغاية، يمكنه من الوصول إلى معلومات عسكرية حساسة، وكان قد تلقى تدريبًا حول التعامل والتخزين السليمين للمعلومات السرية.
https://sarabic.ae/20240602/أبرزها-نفاد-الذخيرة-7-أزمات-تطارد-الجيش-الأمريكي-1089435863.html
https://sarabic.ae/20191204/نهاية-الناتو-وشيكة-تجربة-الجنرال-ديغول-تهدد-أكبر-تحالف-عسكري-في-العالم-1043612071.html
https://sarabic.ae/20240814/جندي-أمريكي-يبيع-أسرارا-عسكرية-للصين-1091720087.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, أخبار تركيا اليوم

بيع معلومات وتسريب أسرار.. اختراقات داخل البنتاغون

16:02 GMT 15.08.2024
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أصبحت قوة الجيش الأمريكي محل تساؤلات، في السنوات الأخيرة، بعد سلسلة من الإخفاقات العالمية في صراعات أشعلتها واشنطن ولم تتمكن من إنهائها بالطريقة التي تريدها.
ورغم أنه يصنف، على الورق، في المرتبة الأولى عالميا، إلا أن الواقع يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت إمبراطورية منهكة، وأن جيشها بات غير قادر على حماية مصالحها أو حتى الحفاظ على ما كان يملكه من قوة ردع استراتيجي.
رصاص عيار 45 ملم لمهام الحماية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
أبرزها نفاد الذخيرة.. 7 أزمات تطارد الجيش الأمريكي
2 يونيو, 15:10 GMT
وتحدثت عن ذلك تقارير عدة، وصف بعضها الجيش الأمريكي بـ"نمر من ورق"، وأشارت أخرى إلى عجزه عن ردع خصوم واشنطن في عدة ساحات دولية، أبرزها في الشرق الأوسط، التي يرسل إليها حشودا عسكرية، يؤكد مراقبون أنها لن تردع إيران.
ويضاف إلى ذلك تهالك ترسانته النووية، بل وفشله في اللحاق بركب روسيا والصين في تطوير صواريخ فرط صوتية، إضافة إلى الانقسامات وحالة الضعف العام التي يعاني منها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي تقوده واشنطن، وهو الأمر الذي تحدث عنه ضابط بولندي، قال إن هناك احتمالات باندلاع حرب بين حلفاء الناتو أنفسهم بصورة تصنع نهاية الحلف.
جنود الناتو خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2019
نهاية "الناتو" وشيكة... تجربة الجنرال ديغول تهدد أكبر تحالف عسكري في العالم
4 ديسمبر 2019, 17:35 GMT
وإضافة إلى كل تلك الأزمات الخارجية، يواجه الجيش الأمريكي أزمات داخلية تهدد وجوده بالأساس، أبرزها عزوف الشباب الأمريكيين عن التجنيد وغياب العدالة بين أفراد الجيش باختلاف رتبهم، إضافة إلى زيادة حالات التجسس التي يكشف فيها جنود بالجيش أسرارا عسكرية لدول أخرى مقابل مبالغ مالية.

التجسس مع الصين

أشارت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، أن جنديا أمريكيا سرب معلومات عسكرية للصين مقابل 42 ألف دولار، وتم القبض عليه في مارس/ أذار الماضي، واعترف لا حقا بالتهمة الموجهة إليه، ومن المتوقع أن يتم الحكم عليه بالسجن مدة تصل لـ10 سنوات.
وشملت الوثائق التي سربها الجندي الأمريكي أنظمة الأسلحة والاستراتيجيات العسكرية لواشنطن.
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
جندي أمريكي يبيع أسرارا عسكرية للصين
أمس, 08:39 GMT
واليوم ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات الأمريكية تحقق مع متعاقد مع البنتاغون بتهمة إزالة معلومات سرية مهمة دون تفويض قانوني.
وأفاد بيان للبنتاغون أن المتعاقد وهو مهندس تم التحقيق معه أمام محكمة فيدرالية بتهمة الاحتفاظ بمعلومات سرية بعد إزالتها دون تفويض.
وبحسب وسائل، إعلام، فإن المتهم هو أمريكي من أصل تركي، وكان يحمل تصريحات أمنيا سريا للغاية، يمكنه من الوصول إلى معلومات عسكرية حساسة، وكان قد تلقى تدريبًا حول التعامل والتخزين السليمين للمعلومات السرية.
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
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