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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20240814/جندي-أمريكي-يبيع-أسرارا-عسكرية-للصين-1091720087.html
جندي أمريكي يبيع أسرارا عسكرية للصين
جندي أمريكي يبيع أسرارا عسكرية للصين
سبوتنيك عربي
كشفت وثائق رسمية أن جنديا أمريكيا سرب معلومات عسكرية إلى شخص في هونغ كونغ، يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه مرتبط بالحكومة الصينية، وحصل مقابل ذلك على 42 ألف دولار. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T08:39+0000
2024-08-14T08:39+0000
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وأقر الرقيب كوربين شولتز، الذي يعمل في استخبارات الجيش الأمريكي بتسريب المعلومات الدفاعية الحساسة إلى الصين بما في ذلك وثائق حول أنظمة الأسلحة والاستراتيجيات العسكرية لواشنطن، حسب وسائل إعلام أمريكية.جاء إقرار الجندي الأمريكي بالذنب بعد أشهر من عملية إلقاء القبض عليه، التي جرت في مارس/ أذار الماضي، في قاعدة فورت كامبل العسكرية. وكان شولتز يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية، واعترف مؤخرا بالتآمر للحصول على المعلومات الدفاعية الوطنية وكشفها وتصدير بيانات تقنية متعلقة بالدفاع دون ترخيص إضافة إلى تقديم رشوة لمسؤول عام.وشملت الوثائق التي سربها الجندي الأمريكي للصين معلومات عن مروحيات ومقاتلات أمريكية ومعلومات عن تكتيكات الجيش الأمريكي وتدريباته.وقال روبرت ويلز، مسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الصين تستهدف المعلومات والأفراد العسكريين الأمريكيين بصورة عدوانية، مشيرا إلى أن هناك جهود مستمرة لحماية المعلومات الوطنية.
https://sarabic.ae/20240805/تقرير-الجيش-الأمريكي-في-حالة-صدمة-بسبب-دفاعاته-1091424309.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الأخبار

جندي أمريكي يبيع أسرارا عسكرية للصين

08:39 GMT 14.08.2024
© AP Photoالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت وثائق رسمية أن جنديا أمريكيا سرب معلومات عسكرية إلى شخص في هونغ كونغ، يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه مرتبط بالحكومة الصينية، وحصل مقابل ذلك على 42 ألف دولار.
وأقر الرقيب كوربين شولتز، الذي يعمل في استخبارات الجيش الأمريكي بتسريب المعلومات الدفاعية الحساسة إلى الصين بما في ذلك وثائق حول أنظمة الأسلحة والاستراتيجيات العسكرية لواشنطن، حسب وسائل إعلام أمريكية.
جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
تقرير: الجيش الأمريكي في حالة صدمة بسبب دفاعاته
5 أغسطس, 04:37 GMT
جاء إقرار الجندي الأمريكي بالذنب بعد أشهر من عملية إلقاء القبض عليه، التي جرت في مارس/ أذار الماضي، في قاعدة فورت كامبل العسكرية.
وكان شولتز يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية، واعترف مؤخرا بالتآمر للحصول على المعلومات الدفاعية الوطنية وكشفها وتصدير بيانات تقنية متعلقة بالدفاع دون ترخيص إضافة إلى تقديم رشوة لمسؤول عام.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
ترامب: أمريكا في خطر لأن روسيا والصين لم تعد تحترمها
8 أغسطس, 20:39 GMT
وشملت الوثائق التي سربها الجندي الأمريكي للصين معلومات عن مروحيات ومقاتلات أمريكية ومعلومات عن تكتيكات الجيش الأمريكي وتدريباته.
وقال روبرت ويلز، مسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الصين تستهدف المعلومات والأفراد العسكريين الأمريكيين بصورة عدوانية، مشيرا إلى أن هناك جهود مستمرة لحماية المعلومات الوطنية.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMT
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