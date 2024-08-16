https://sarabic.ae/20240816/إعلام-الغرب-يخشى-من-الخلاف-بين-حلفاء-كييف-بعد-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091831162.html
إعلام: الغرب يخشى من الخلاف بين حلفاء كييف بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
إعلام: الغرب يخشى من الخلاف بين حلفاء كييف بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن المسؤولين الغربيين يخشون من أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، الذي أسفر عن مقتل مدنيين، والذي وصفته روسيا بأنه... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T18:52+0000
2024-08-16T18:52+0000
2024-08-16T18:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أعرب البعض عن مخاوفهم سراً وعلناً، مشيرين إلى احتمال أن يؤدي تصاعد القتال إلى تحويل مسار المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى القوات (الأوكرانية) في الخطوط الأمامية الهشة وهذا ربما يزرع الفتنة بين حلفاء كييف".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240816/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استهداف-أوكرانيا-مركز-تسوق-في-جمهورية-دونيتسك-1091829517.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الغرب يخشى من الخلاف بين حلفاء كييف بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
أفادت وسائل إعلام غربية بأن المسؤولين الغربيين يخشون من أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، الذي أسفر عن مقتل مدنيين، والذي وصفته روسيا بأنه استفزاز وهجوم إرهابي، يمكن أن يزرع الخلاف بين حلفاء كييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أعرب البعض عن مخاوفهم سراً وعلناً، مشيرين إلى احتمال أن يؤدي تصاعد القتال إلى تحويل مسار المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى القوات (الأوكرانية) في الخطوط الأمامية الهشة وهذا ربما يزرع الفتنة بين حلفاء كييف".
وبحسب مسؤول رفيع المستوى نقلت عنه تلك الوسائل رأيه، أن الغرب يعتقد أن كييف اختارت الوقت الخطأ لمهاجمة مقاطعة كورسك.
وأضاف أن هناك قدرا معينا من الاستياء بين حلفاء أوكرانيا ناجم عن عدم الوضوح فيما يتعلق بأهداف هذه الخطوة من قبل كييف.
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.