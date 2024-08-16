https://sarabic.ae/20240816/إعلام-الغرب-يخشى-من-الخلاف-بين-حلفاء-كييف-بعد-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091831162.html

إعلام: الغرب يخشى من الخلاف بين حلفاء كييف بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

إعلام: الغرب يخشى من الخلاف بين حلفاء كييف بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن المسؤولين الغربيين يخشون من أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، الذي أسفر عن مقتل مدنيين، والذي وصفته روسيا بأنه... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T18:52+0000

2024-08-16T18:52+0000

2024-08-16T18:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أعرب البعض عن مخاوفهم سراً وعلناً، مشيرين إلى احتمال أن يؤدي تصاعد القتال إلى تحويل مسار المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى القوات (الأوكرانية) في الخطوط الأمامية الهشة وهذا ربما يزرع الفتنة بين حلفاء كييف".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

https://sarabic.ae/20240816/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استهداف-أوكرانيا-مركز-تسوق-في-جمهورية-دونيتسك-1091829517.html

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