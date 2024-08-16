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مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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السينما والرسائل السياسية
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لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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https://sarabic.ae/20240816/الخارجية-الروسية-تعلق-على-استهداف-أوكرانيا-مركز-تسوق-في-جمهورية-دونيتسك-1091829517.html
الخارجية الروسية تعلق على استهداف أوكرانيا مركز تسوق في جمهورية دونيتسك
الخارجية الروسية تعلق على استهداف أوكرانيا مركز تسوق في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مركز التسوق "غالاكتيكا" في جمهورية... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T17:54+0000
2024-08-16T17:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية: "الهجوم الخسيس على مركز التسوق هو عمل إرهابي مخطط بعناية من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين ويشير إلى حالة اليأس (في صفوف) القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية التقدم الواثق للقوات الروسية على خط التماس، ومهمته قتل المدنيين وبث الذعر".وأكدت زاخاروفا أنه من الواضح أن كييف تلقت تفويضا من القيمين الغربيين لارتكاب أكبر عدد ممكن من الفظائع ضد المدنيين من أجل تقويض الاستقرار داخل البلاد.وتابعت زاخاروفا: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الوحشية الأخيرة التي قام بها نظام كييف".وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن مركز التسوق "غالاكتيكا" في منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرض لضربة أوكرانية مباشرة.وأشار المراسل إلى أن المركز هو مركز التسوق الوحيد في المنطقة، ويرتاده السكان بشكل دائم، لذلك من الممكن أن يصاب العديد من المدنيين.ووفقًا لمكتب ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 11 قذيفة من عيار 155 ملم في 15 دقيقة من الساعة 12:20 بتوقيت موسكو.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240816/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-تسوق-ضخم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091811269.html
https://sarabic.ae/20240816/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيرغييفكا-في-دونيتسك-1091808697.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية تعلق على استهداف أوكرانيا مركز تسوق في جمهورية دونيتسك

17:54 GMT 16.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مركز التسوق "غالاكتيكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية هي عمل إرهابي مخطط له بعناية.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية: "الهجوم الخسيس على مركز التسوق هو عمل إرهابي مخطط بعناية من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين ويشير إلى حالة اليأس (في صفوف) القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية التقدم الواثق للقوات الروسية على خط التماس، ومهمته قتل المدنيين وبث الذعر".
وأكدت زاخاروفا أنه من الواضح أن كييف تلقت تفويضا من القيمين الغربيين لارتكاب أكبر عدد ممكن من الفظائع ضد المدنيين من أجل تقويض الاستقرار داخل البلاد.
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف مركز تسوق ضخم في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
10:57 GMT
وتابعت زاخاروفا: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الوحشية الأخيرة التي قام بها نظام كييف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مركز تسوق ضخم في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب باندلاع حريق كبيرة في المنشأة.

وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن مركز التسوق "غالاكتيكا" في منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعرض لضربة أوكرانية مباشرة.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:08 GMT
وأشار المراسل إلى أن المركز هو مركز التسوق الوحيد في المنطقة، ويرتاده السكان بشكل دائم، لذلك من الممكن أن يصاب العديد من المدنيين.

وأضاف المراسل أن المباني السكنية والمستشفى رقم 14 الواقع في المنطقة ذاتها تعرضت أيضا لأضرار أثناء القصف.

ووفقًا لمكتب ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 11 قذيفة من عيار 155 ملم في 15 دقيقة من الساعة 12:20 بتوقيت موسكو.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
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