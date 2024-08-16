https://sarabic.ae/20240816/ضابط-أمريكي-يصف-ما-حصل-في-مقاطعة-كورسك-بأنه-هجوم-للناتو-على-روسيا-1091832994.html

ضابط أمريكي يصف ما حصل في مقاطعة كورسك بأنه "هجوم للناتو على روسيا"

ضابط أمريكي يصف ما حصل في مقاطعة كورسك بأنه "هجوم للناتو على روسيا"

سبوتنيك عربي

وصف ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك باستخدام أسلحة الناتو بأنه هجوم مباشر من قبل الناتو... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T20:28+0000

2024-08-16T20:28+0000

2024-08-16T20:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ريتر على موقع "يوتيوب": "هجوم كورسك هو هجوم الناتو على روسيا. لقد هاجم الناتو روسيا وسيُدرج في التاريخ كواحد من أعظم الإخفاقات العسكرية على الإطلاق".وأوضح: "بعد الاستيلاء على المعدات والجنود الأوكرانيين، يدرس الروس الآن النموذج العسكري الكامل لحلف شمال الأطلسي ويمكنهم تطوير رد فوري عليه، ولهذا السبب تنتصر القوات الروسية".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

https://sarabic.ae/20240816/مراسلون-عسكريون-أوكرانيا-تستعد-لتفجير-قنبلة-نووية--1091831630.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا