https://sarabic.ae/20240816/ضابط-أمريكي-يصف-ما-حصل-في-مقاطعة-كورسك-بأنه-هجوم-للناتو-على-روسيا-1091832994.html
ضابط أمريكي يصف ما حصل في مقاطعة كورسك بأنه "هجوم للناتو على روسيا"
ضابط أمريكي يصف ما حصل في مقاطعة كورسك بأنه "هجوم للناتو على روسيا"
سبوتنيك عربي
وصف ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك باستخدام أسلحة الناتو بأنه هجوم مباشر من قبل الناتو... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T20:28+0000
2024-08-16T20:28+0000
2024-08-16T20:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر على موقع "يوتيوب": "هجوم كورسك هو هجوم الناتو على روسيا. لقد هاجم الناتو روسيا وسيُدرج في التاريخ كواحد من أعظم الإخفاقات العسكرية على الإطلاق".وأوضح: "بعد الاستيلاء على المعدات والجنود الأوكرانيين، يدرس الروس الآن النموذج العسكري الكامل لحلف شمال الأطلسي ويمكنهم تطوير رد فوري عليه، ولهذا السبب تنتصر القوات الروسية".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240816/مراسلون-عسكريون-أوكرانيا-تستعد-لتفجير-قنبلة-نووية--1091831630.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يصف ما حصل في مقاطعة كورسك بأنه "هجوم للناتو على روسيا"
وصف ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك باستخدام أسلحة الناتو بأنه هجوم مباشر من قبل الناتو على روسيا.
وقال ريتر على موقع "يوتيوب": "هجوم كورسك هو هجوم الناتو على روسيا. لقد هاجم الناتو روسيا وسيُدرج في التاريخ كواحد من أعظم الإخفاقات العسكرية على الإطلاق".
وأوضح أن المعركة ضد القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك تسمح للقوات الروسية بالاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الاستراتيجية العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
وأوضح: "بعد الاستيلاء على المعدات والجنود الأوكرانيين، يدرس الروس الآن النموذج العسكري الكامل لحلف شمال الأطلسي ويمكنهم تطوير رد فوري عليه، ولهذا السبب تنتصر القوات الروسية".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.