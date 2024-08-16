https://sarabic.ae/20240816/نائب-روسي-العالم-على-شفا-حرب-عالمية-ثالثة-بسبب-الغرب-1091816371.html
نائب روسي: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة بسبب الغرب
نائب روسي: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة بسبب الغرب
سبوتنيك عربي
أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن الدول الغربية، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة لشن هجمات على روسيا، أوصلت العالم بالفعل... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:36+0000
2024-08-16T13:36+0000
2024-08-16T13:36+0000
روسيا
العالم
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "استنادا إلى وجود معدات عسكرية غربية، وقصف البنية التحتية السلمية بذخائر وصواريخ أجنبية الصنع، فضلا عن وجود أدلة دامغة على مشاركة ممثلي دول أجنبية على نطاق واسع في الهجوم على الأراضي الروسية، يمكننا أن نستنتج أن العالم على عتبة حرب عالمية ثالثة".ووفقا له، فإن دول الناتو سمحت بالفعل بشن هجوم على روسيا، مختبئة وراء نظام كييف الدمية.وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240816/روسيا-تم-التخطيط-لهجوم-كورسك-بمشاركة-الناتو-وأجهزة-المخابرات-الغربية-1091797916.html
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روسيا, العالم
نائب روسي: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة بسبب الغرب
أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن الدول الغربية، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة لشن هجمات على روسيا، أوصلت العالم بالفعل إلى عتبة حرب عالمية ثالثة.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "استنادا إلى وجود معدات عسكرية غربية، وقصف البنية التحتية السلمية بذخائر وصواريخ أجنبية الصنع، فضلا عن وجود أدلة دامغة على مشاركة ممثلي دول أجنبية على نطاق واسع في الهجوم على الأراضي الروسية، يمكننا أن نستنتج أن العالم على عتبة حرب عالمية ثالثة".
وأضاف: "حرب ستقع مسؤولية اندلاعها بالكامل على عاتق الدول الغربية".
ووفقا له، فإن دول الناتو سمحت بالفعل بشن هجوم على روسيا، مختبئة وراء نظام كييف الدمية.
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء
على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.