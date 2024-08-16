https://sarabic.ae/20240816/روسيا-تم-التخطيط-لهجوم-كورسك-بمشاركة-الناتو-وأجهزة-المخابرات-الغربية-1091797916.html
روسيا: تم التخطيط لهجوم كورسك بمشاركة الناتو وأجهزة المخابرات الغربية
روسيا: تم التخطيط لهجوم كورسك بمشاركة الناتو وأجهزة المخابرات الغربية
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، تم التخطيط له بمشاركة حلف شمال الأطلسي... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T06:53+0000
2024-08-16T06:53+0000
2024-08-16T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال باتروشيف: "إن الغرب هو الذي وضع المجلس العسكري الإجرامي على رأس أوكرانيا، حيث قامت دول الناتو بتزويد كييف بالأسلحة والمدربين العسكريين، وتوفر المعلومات الاستخبارية باستمرار وتسيطر على تصرفات النازيين الجدد، كما تم التخطيط للعملية في مقاطعة كورسك، بمشاركة أعضاء حلف شمال الأطلسي وأجهزة المخابرات الغربية".وتابع: "الدول تقول بانتظام شيئًا وتفعل شيئًا آخر. دون مشاركتها ودعمها المباشر، لم تكن كييف لتخاطر بدخول الأراضي الروسية".القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"وفي قت سابق، أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن "القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بيانات المخابرات الأمريكية لاختراق أراضي مقاطعة كورسك".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
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روسيا, العالم
روسيا: تم التخطيط لهجوم كورسك بمشاركة الناتو وأجهزة المخابرات الغربية
أكد مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، تم التخطيط له بمشاركة حلف شمال الأطلسي وأجهزة المخابرات الغربية، مشيرًا إلى أنه لم يكن بمقدوركييف أن تخاطر بدخول الأراضي الروسية، لولا مشاركة هذه القوى لها.
وقال باتروشيف: "إن الغرب هو الذي وضع المجلس العسكري الإجرامي على رأس أوكرانيا، حيث قامت دول الناتو بتزويد كييف بالأسلحة والمدربين العسكريين، وتوفر المعلومات الاستخبارية باستمرار وتسيطر على تصرفات النازيين الجدد، كما تم التخطيط للعملية في مقاطعة كورسك، بمشاركة أعضاء حلف شمال الأطلسي وأجهزة المخابرات الغربية".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "تصريحات القيادة الأمريكية بشأن عدم تورطها في جرائم كييف في منطقة كورسك، لا تتوافق مع الواقع".
وتابع: "الدول تقول بانتظام شيئًا وتفعل شيئًا آخر. دون مشاركتها ودعمها المباشر، لم تكن كييف لتخاطر بدخول الأراضي الروسية".
وأشار إلى أن "سبب هذا العمل الإجرامي هو التحذير من الانهيار الحتمي الوشيك لنظام النازيين الجدد في كييف".
وفي قت سابق، أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن "القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بيانات المخابرات الأمريكية لاختراق أراضي مقاطعة كورسك".
وكتب ماكغريغور عبر منصة "إكس": "ربما تم تنفيذ الاختراق الأوكراني عبر نقطة ضعف على الحدود مع روسيا، بناءً على معلومات استخبارية أمريكية".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.