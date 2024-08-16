https://sarabic.ae/20240816/روسيا-تم-التخطيط-لهجوم-كورسك-بمشاركة-الناتو-وأجهزة-المخابرات-الغربية-1091797916.html

روسيا: تم التخطيط لهجوم كورسك بمشاركة الناتو وأجهزة المخابرات الغربية

روسيا: تم التخطيط لهجوم كورسك بمشاركة الناتو وأجهزة المخابرات الغربية

سبوتنيك عربي

أكد مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، تم التخطيط له بمشاركة حلف شمال الأطلسي... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T06:53+0000

2024-08-16T06:53+0000

2024-08-16T06:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال باتروشيف: "إن الغرب هو الذي وضع المجلس العسكري الإجرامي على رأس أوكرانيا، حيث قامت دول الناتو بتزويد كييف بالأسلحة والمدربين العسكريين، وتوفر المعلومات الاستخبارية باستمرار وتسيطر على تصرفات النازيين الجدد، كما تم التخطيط للعملية في مقاطعة كورسك، بمشاركة أعضاء حلف شمال الأطلسي وأجهزة المخابرات الغربية".وتابع: "الدول تقول بانتظام شيئًا وتفعل شيئًا آخر. دون مشاركتها ودعمها المباشر، لم تكن كييف لتخاطر بدخول الأراضي الروسية".القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"وفي قت سابق، أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن "القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بيانات المخابرات الأمريكية لاختراق أراضي مقاطعة كورسك".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

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