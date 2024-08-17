https://sarabic.ae/20240817/تقرير-أوكرانيا-تخسر-العسكريين-النخبة-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-بعد-الهجوم-الأخير-1091837608.html
تقرير: أوكرانيا تخسر العسكريين "النخبة" في مقاطعة كورسك الروسية بعد الهجوم الأخير
تقرير: أوكرانيا تخسر العسكريين "النخبة" في مقاطعة كورسك الروسية بعد الهجوم الأخير
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر ضخمة وفادحة خلال هجومها الأخير على مقاطعة كورسك الروسية. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T07:24+0000
2024-08-17T07:24+0000
2024-08-17T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت مجلة "ميليتاري ووتش" العسكرية الأمريكية، في تقرير لها، أن "كييف أرسلت أهم وأكثر القوات تجهيزا إلى كورسك، حيث حاولت السيطرة على المقاطعة وصولا إلى محطة كورسك النووية".وبحسب المجلة العسكرية، فإن لهذه الخسائر أهمية خاصة بالنسبة لكييف، التي أرسلت أقوى وحداتها العسكرية للهجوم، والتي تشمل دبابات "تشالنجر 2" ودبابات "تي-80" ودبابات "ليوبارد" الألمانية.وحذر صحفيو المجلة من أن الخسائر الأوكرانية، خلال هذا الهجوم، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على وضع القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع.وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
https://sarabic.ae/20240817/مصادر-عسكرية-لـسبوتنيك-عسكريون-أوكرانيون-أسرى-يقرون-بأن-كييف-تتحضر-لضرب-المنشآت-النووية-الروسية-1091836729.html
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روسيا
تقرير: أوكرانيا تخسر العسكريين "النخبة" في مقاطعة كورسك الروسية بعد الهجوم الأخير
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر ضخمة وفادحة خلال هجومها الأخير على مقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت مجلة "ميليتاري ووتش" العسكرية الأمريكية، في تقرير لها، أن "كييف أرسلت أهم وأكثر القوات تجهيزا إلى كورسك، حيث حاولت السيطرة على المقاطعة وصولا إلى محطة كورسك النووية".
وبحسب المجلة العسكرية، فإن لهذه الخسائر أهمية خاصة بالنسبة لكييف، التي أرسلت أقوى وحداتها العسكرية للهجوم، والتي تشمل دبابات "تشالنجر 2" ودبابات "تي-80" ودبابات "ليوبارد" الألمانية.
وحذر صحفيو المجلة من أن الخسائر الأوكرانية، خلال هذا الهجوم، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على وضع القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع.
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.