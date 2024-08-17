https://sarabic.ae/20240817/وفاة-وزير-سوداني-في-مصر-بشكل-مفاجئ-1091838761.html
وفاة وزير سوداني في مصر بشكل مفاجئ
وفاة وزير سوداني في مصر بشكل مفاجئ
سبوتنيك عربي
توفي وزير التربية والتعليم السوداني، محمود سر الختم، مساء أمس الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، بشكل مفاجئ. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T08:18+0000
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ونقل موقع قناة "العربية"، عن مصادر، أن "الوزير السوداني الراحل سقط مغشيا عليه فجأة داخل أحد الفنادق بالجيزة جنوب القاهرة، لتتأكد وفاته لاحقا، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق".وكان الوزير السوداني، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، في رحلة علاج رفقة زوجته، حيث يعاني من مرض السكري.وإثر أصابته بالغيبوبة وسقوطه مغشيا عليه، استغاثت زوجته بإدارة الفندق، التي استدعت طبيبا لفحصه، فأكد وفاته إثر أزمة قلبية حادة داهمته، فيما تم إخطار السفارة السودانية بالقاهرة، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.وكان الوزير الراحل محمود سر الختم، قد تولى منصبه وزيرا للتعليم السوداني، في يناير/ كانون الثاني 2022، وأدار العملية التعليمية في فترة صعبة شهدت اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، في منتصف أبريل/ نيسان 2023، الأمر الذي أدى إلى انهيار العملية التعليمية في السودان ودفع لإقامة امتحانات بعض المراحل في مصر.وتعامل سر الختم، خلال ولايته مع العديد من الأزمات من جانب المعلمين السودانيين، إذ كان أبرزها تجاهل القضايا الرئيسية في النظام التعليمي بالبلاد، كما واجه أزمة كبرى في إيجاد حلول لعقد امتحانات الشهادة السودانية، بجانب فشل الوزارة في وضع مجرد تصور لاستهلال العام الدراسي الجديد بالبلاد.
https://sarabic.ae/20240815/أمريكا-نؤكد-مواصلة-الجهود-الرامية-بشأن-السودان-لتحقيق-نتائج-ملموسة-مع-شركائنا-الدوليين-1091762760.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
وفاة وزير سوداني في مصر بشكل مفاجئ
توفي وزير التربية والتعليم السوداني، محمود سر الختم، مساء أمس الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، بشكل مفاجئ.
ونقل موقع
قناة "العربية"، عن مصادر، أن "الوزير السوداني الراحل سقط مغشيا عليه فجأة داخل أحد الفنادق بالجيزة جنوب القاهرة، لتتأكد وفاته لاحقا، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق".
وكان الوزير السوداني، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، في رحلة علاج رفقة زوجته، حيث يعاني من مرض السكري.
وإثر أصابته بالغيبوبة وسقوطه مغشيا عليه، استغاثت زوجته بإدارة الفندق، التي استدعت طبيبا لفحصه، فأكد وفاته إثر أزمة قلبية حادة داهمته، فيما تم إخطار السفارة السودانية بالقاهرة، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.
وكان الوزير الراحل محمود سر الختم، قد تولى منصبه وزيرا للتعليم السوداني، في يناير/ كانون الثاني 2022، وأدار العملية التعليمية في فترة صعبة شهدت اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، في منتصف أبريل/ نيسان 2023، الأمر الذي أدى إلى انهيار العملية التعليمية في السودان ودفع لإقامة امتحانات بعض المراحل في مصر.
وتعامل سر الختم، خلال ولايته مع العديد من الأزمات من جانب المعلمين السودانيين، إذ كان أبرزها تجاهل القضايا الرئيسية في النظام التعليمي بالبلاد، كما واجه أزمة كبرى في إيجاد حلول لعقد امتحانات الشهادة السودانية، بجانب فشل الوزارة في وضع مجرد تصور لاستهلال العام الدراسي الجديد بالبلاد.