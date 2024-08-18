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https://sarabic.ae/20240818/نمو-اقتصاد-إسرائيل-يتراجع-بعد-أكثر-من-10-أشهر-على-الحرب-ضد-حماس-1091864537.html
نمو اقتصاد إسرائيل يتراجع بعد أكثر من 10 أشهر على الحرب ضد "حماس"
نمو اقتصاد إسرائيل يتراجع بعد أكثر من 10 أشهر على الحرب ضد "حماس"
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، اليوم الأحد، أن اقتصاد إسرائيل نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار الحرب التي... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T13:01+0000
2024-08-18T13:01+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
اقتصاد
حركة حماس
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ووفقا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من نيسان/ أبريل إلى يونيو/ حزيران الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وانتعش الاقتصاد الإسرائيلي في بداية 2024، إذ نما بنسبة سنوية بلغت 17.3٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد انكماش بنسبة 20.6٪ في الربع الأخير من عام 2023، عندما أدى اندلعت الحرب مع حركة "حماس" في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الماضي، إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد.يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الجاري، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة. وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى". وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.وأضافت أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.وأشارت "فيتش" إلى أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية. وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل "حزب الله" وإيران، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
https://sarabic.ae/20240813/نتنياهو-يرد-على-تخفيض-وكالة-فيتش-تصنيف-إسرائيل-الائتماني-بسبب-حرب-غزة-1091697312.html
https://sarabic.ae/20240815/مسؤولون-يحذرون-من-خطر-طويل-الأمد-على-الاقتصاد-الإسرائيلي--بفعل-الحرب-1091761350.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اقتصاد, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اقتصاد, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

نمو اقتصاد إسرائيل يتراجع بعد أكثر من 10 أشهر على الحرب ضد "حماس"

13:01 GMT 18.08.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوربورصة
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أظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، اليوم الأحد، أن اقتصاد إسرائيل نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار الحرب التي استمرت لأشهر مع حركة "حماس" الفلسطينية، في إحداث خسارة فادحة في الناتج الوطني.
ووفقا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من نيسان/ أبريل إلى يونيو/ حزيران الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وانتعش الاقتصاد الإسرائيلي في بداية 2024، إذ نما بنسبة سنوية بلغت 17.3٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد انكماش بنسبة 20.6٪ في الربع الأخير من عام 2023، عندما أدى اندلعت الحرب مع حركة "حماس" في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الماضي، إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
نتنياهو يرد على تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب حرب غزة
13 أغسطس, 14:25 GMT
يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الجاري، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وأضافت أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مسؤولون إسرائيليون يحذرون من خطر طويل الأمد على اقتصاد بلادهم بفعل الحرب على غزة
15 أغسطس, 09:25 GMT
وأشارت "فيتش" إلى أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل "حزب الله" وإيران، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
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