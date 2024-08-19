https://sarabic.ae/20240819/ضابط-أمريكي-متقاعد-الجيش-الأوكراني-وصل-إلى-الحد-الأقصى-من-قدراته-1091907858.html
ضابط أمريكي متقاعد: الجيش الأوكراني وصل إلى الحد الأقصى من قدراته
ضابط أمريكي متقاعد: الجيش الأوكراني وصل إلى الحد الأقصى من قدراته
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط الجيش الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن الجيش الأوكراني وصل إلى الحد الأقصى من قدراته بسبب استنفاد كافة موارده. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T20:12+0000
2024-08-19T20:12+0000
2024-08-19T20:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وأضاف ديفيس على قناة يوتيوب "ديب داسف": "أوكرانيا الآن وصلت إلى حدود قدراتها تقريبًا، وببساطة ليس لديها المزيد من القوات".وبحسب الضابط، لا تمتلك أوكرانيا الموارد البشرية نفسها التي تمتلكها روسيا. وأضاف ديفيس أيضًا أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه أيضًا مشاكل بسبب نقص الدفاع الجوي والمركبات المدرعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديوالدفاع الروسية: تدمير 3 طائرات مروحية وقاذفة من طراز "سو-24" للقوات الجوية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240819/خبير-ألماني-يوضح-انعكاسات-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-بالنسبة-لقوات-كييف-1091903678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي متقاعد: الجيش الأوكراني وصل إلى الحد الأقصى من قدراته
ذكر ضابط الجيش الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن الجيش الأوكراني وصل إلى الحد الأقصى من قدراته بسبب استنفاد كافة موارده.
وأضاف ديفيس على قناة يوتيوب "ديب داسف": "أوكرانيا الآن وصلت إلى حدود قدراتها تقريبًا، وببساطة ليس لديها المزيد من القوات".
وبحسب الضابط، لا تمتلك أوكرانيا الموارد البشرية نفسها التي تمتلكها روسيا. وأضاف ديفيس أيضًا أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه أيضًا مشاكل بسبب نقص الدفاع الجوي والمركبات المدرعة.
وخلص العسكري المتقاعد إلى القول: "ليس لديهم الإمكانات الصناعية لتعويض كل خسائرهم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.