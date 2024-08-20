خبير: أوكرانيا تستخدم كوسوفو للضغط على صربيا وروسيا

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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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https://sarabic.ae/20240820/خبير-أوكرانيا-تستخدم-كوسوفو-للضغط-على-صربيا-وروسيا-1091929388.html
خبير: أوكرانيا تستخدم كوسوفو للضغط على صربيا وروسيا
خبير: أوكرانيا تستخدم كوسوفو للضغط على صربيا وروسيا
سبوتنيك عربي
تحث أوكرانيا كوسوفو على الانفصال عن صربيا والتمتع بالحكم الذاتي رغم أنها تشكل وفقاً للقانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من صربيا. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T13:21+0000
2024-08-20T13:21+0000
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وقال مدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم، لـ"سبوتنيك": "يجب أن نشير إلى نقطة هامة وهي أن صربيا رفضت تطبيق سياسات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد روسيا ومعها أيضا البوسنا والهرسك لذلك دائما تخضع هذه الدول لضغوط كثيرة جدا".وأضاف ملحم: "المشكلة أن صربيا واقعة في منطقة مضطرة لارضاء الجميع وكل جيرانها لذلك استغلت أوكرانيا نفسها استغلت هذا الواقع الجغرافي كما استغلت حاجة صربيا للدول الأوروبية ودعمها كي لا تقع في مشاكل وبدأت نوعا من ابتزاز صربيا من خلال كوسوفو وكذلك فعلت الدول الأوروبية أكثر من مرة عندما ضمت إذا تذكرنا جيدا روسيا أبخازيا قالت وقتها الدول الغربية اذا اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا فسنعترف بالمقابل باستقلال كوسوفو وهذه العملية تستمر على هذه الشاكلة".أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفووتابع ملحم: "نظام كييف يؤيد هذه السياسة وأرسل رسالة للخارجية الأمريكية والبريطانية ومعظم وزارات الخارجية في الدول الغربية بهدف الضغط على صربيا عبر كوسوفو وليس هذا فحسب، أوكرانيا دعمت قرار الأمم المتحدة في 2023-2024 حول مجازر سريبنيتسا وهذا بمثابة سكين في ظهر صربيا عمليا بالرغم من أن أوكرانيا تقول إنها تحاول المحافظة على علاقات متوازنة، وصربيا على علم بذلك حتى أن ألكسندر فوتشيتش منذ فترة شهرين قال للإعلام نحن مقبلون على أوضاع سيئة للغاية وكان الرجل على ما يبدو يتنبأ بإمكانية حدوث شي ما في المستقبل".وأوضح ملحم أن "كوسوفو دعيت كدولة مستقلة للمشاركة في مؤتمر السلام الذي عقد في سويسرا رغم أنها دولة غير معترف بها بالأمم المتحدة ولا يمكن اعتبارها دولة مستقلة، وهذه الأسلحة التي ترسلها لنظام كييف بالتأكيد سيساهم بإزعاج روسيا ولكن لا أحد منهم يتجرأ على تقديم أسلحة استراتيجية أو تهدد أمن روسيا بشكل مباشر لذلك هذا النشاط سيستمر بهذه الطريقة ولأسف شديد هكذا العالم بدأ يتشكل يعني أعداء روسيا يزيدون من تحالفهم فيما بينهم وأصدقاء روسيا يزيدون تحالفهم معها".صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى
https://sarabic.ae/20240813/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-التقارير-حول-توريد-الأسلحة-الصربية-إلى-أوكرانيا-كاذبة-1091668751.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, كوسوفو, صربيا, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, كوسوفو, صربيا, روسيا

خبير: أوكرانيا تستخدم كوسوفو للضغط على صربيا وروسيا

13:21 GMT 20.08.2024
© Sputnikقادة "القائمة الصربية" يحاولون التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو
قادة القائمة الصربية يحاولون التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
تحث أوكرانيا كوسوفو على الانفصال عن صربيا والتمتع بالحكم الذاتي رغم أنها تشكل وفقاً للقانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من صربيا.
وقال مدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم، لـ"سبوتنيك": "يجب أن نشير إلى نقطة هامة وهي أن صربيا رفضت تطبيق سياسات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد روسيا ومعها أيضا البوسنا والهرسك لذلك دائما تخضع هذه الدول لضغوط كثيرة جدا".

وتابع: "الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش كشف عن ذلك أكثر من مرة وقال نحن نتعرض لضغوط شديدة من الاتحاد الأوروبي وأجبروا حتى صربيا في إذا تذكرنا جيدا بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على التصويت على القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان التي تدين روسيا".

وأضاف ملحم: "المشكلة أن صربيا واقعة في منطقة مضطرة لارضاء الجميع وكل جيرانها لذلك استغلت أوكرانيا نفسها استغلت هذا الواقع الجغرافي كما استغلت حاجة صربيا للدول الأوروبية ودعمها كي لا تقع في مشاكل وبدأت نوعا من ابتزاز صربيا من خلال كوسوفو وكذلك فعلت الدول الأوروبية أكثر من مرة عندما ضمت إذا تذكرنا جيدا روسيا أبخازيا قالت وقتها الدول الغربية اذا اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا فسنعترف بالمقابل باستقلال كوسوفو وهذه العملية تستمر على هذه الشاكلة".
أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفو
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وتابع ملحم: "نظام كييف يؤيد هذه السياسة وأرسل رسالة للخارجية الأمريكية والبريطانية ومعظم وزارات الخارجية في الدول الغربية بهدف الضغط على صربيا عبر كوسوفو وليس هذا فحسب، أوكرانيا دعمت قرار الأمم المتحدة في 2023-2024 حول مجازر سريبنيتسا وهذا بمثابة سكين في ظهر صربيا عمليا بالرغم من أن أوكرانيا تقول إنها تحاول المحافظة على علاقات متوازنة، وصربيا على علم بذلك حتى أن ألكسندر فوتشيتش منذ فترة شهرين قال للإعلام نحن مقبلون على أوضاع سيئة للغاية وكان الرجل على ما يبدو يتنبأ بإمكانية حدوث شي ما في المستقبل".

وتابع ملحم: "عملية تدريب مقاتلين أوكران في كوسوفو قد تمت بالفعل حتى أن زيلنسكي نفسه التقى أيضا مع ما يسمى رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني في ألبانيا وضغطت عليه ليعترف باستقلال كوسوفو، وهذه التدريبات ستستمر وتمت وفق برنامج مع القوات المسلحة البريطانية اسمه برنامج أنترفليكس، وهي ضارة ولكن إلى أي حد هذا الضرر؟ من الصعب القول إنه سيؤذي روسيا فالدول الأوروبية تدرب القوات الأوكرانية ويقدمون لهم أفضل ما عندهم ومن ثم يأسرهم الروس يعني هذا التدريب كان مجرد تدريبا شكليا وليس له تبعات سياسية على علاقة روسيا مع صربيا وعلاقة صربيا مع الاتحاد الأوروبي و أوكرانيا ولكن من الناحية الفنية العملاتية العسكرية لا أعتقد أنه سيؤدي لتأثير كبير على مجرى المعارك الآن في أوكرانيا".

وأوضح ملحم أن "كوسوفو دعيت كدولة مستقلة للمشاركة في مؤتمر السلام الذي عقد في سويسرا رغم أنها دولة غير معترف بها بالأمم المتحدة ولا يمكن اعتبارها دولة مستقلة، وهذه الأسلحة التي ترسلها لنظام كييف بالتأكيد سيساهم بإزعاج روسيا ولكن لا أحد منهم يتجرأ على تقديم أسلحة استراتيجية أو تهدد أمن روسيا بشكل مباشر لذلك هذا النشاط سيستمر بهذه الطريقة ولأسف شديد هكذا العالم بدأ يتشكل يعني أعداء روسيا يزيدون من تحالفهم فيما بينهم وأصدقاء روسيا يزيدون تحالفهم معها".
صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى
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