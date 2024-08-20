https://sarabic.ae/20240820/خبير-أوكرانيا-تستخدم-كوسوفو-للضغط-على-صربيا-وروسيا-1091929388.html

خبير: أوكرانيا تستخدم كوسوفو للضغط على صربيا وروسيا

خبير: أوكرانيا تستخدم كوسوفو للضغط على صربيا وروسيا

سبوتنيك عربي

تحث أوكرانيا كوسوفو على الانفصال عن صربيا والتمتع بالحكم الذاتي رغم أنها تشكل وفقاً للقانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من صربيا. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T13:21+0000

2024-08-20T13:21+0000

2024-08-20T13:21+0000

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وقال مدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم، لـ"سبوتنيك": "يجب أن نشير إلى نقطة هامة وهي أن صربيا رفضت تطبيق سياسات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد روسيا ومعها أيضا البوسنا والهرسك لذلك دائما تخضع هذه الدول لضغوط كثيرة جدا".وأضاف ملحم: "المشكلة أن صربيا واقعة في منطقة مضطرة لارضاء الجميع وكل جيرانها لذلك استغلت أوكرانيا نفسها استغلت هذا الواقع الجغرافي كما استغلت حاجة صربيا للدول الأوروبية ودعمها كي لا تقع في مشاكل وبدأت نوعا من ابتزاز صربيا من خلال كوسوفو وكذلك فعلت الدول الأوروبية أكثر من مرة عندما ضمت إذا تذكرنا جيدا روسيا أبخازيا قالت وقتها الدول الغربية اذا اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا فسنعترف بالمقابل باستقلال كوسوفو وهذه العملية تستمر على هذه الشاكلة".أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفووتابع ملحم: "نظام كييف يؤيد هذه السياسة وأرسل رسالة للخارجية الأمريكية والبريطانية ومعظم وزارات الخارجية في الدول الغربية بهدف الضغط على صربيا عبر كوسوفو وليس هذا فحسب، أوكرانيا دعمت قرار الأمم المتحدة في 2023-2024 حول مجازر سريبنيتسا وهذا بمثابة سكين في ظهر صربيا عمليا بالرغم من أن أوكرانيا تقول إنها تحاول المحافظة على علاقات متوازنة، وصربيا على علم بذلك حتى أن ألكسندر فوتشيتش منذ فترة شهرين قال للإعلام نحن مقبلون على أوضاع سيئة للغاية وكان الرجل على ما يبدو يتنبأ بإمكانية حدوث شي ما في المستقبل".وأوضح ملحم أن "كوسوفو دعيت كدولة مستقلة للمشاركة في مؤتمر السلام الذي عقد في سويسرا رغم أنها دولة غير معترف بها بالأمم المتحدة ولا يمكن اعتبارها دولة مستقلة، وهذه الأسلحة التي ترسلها لنظام كييف بالتأكيد سيساهم بإزعاج روسيا ولكن لا أحد منهم يتجرأ على تقديم أسلحة استراتيجية أو تهدد أمن روسيا بشكل مباشر لذلك هذا النشاط سيستمر بهذه الطريقة ولأسف شديد هكذا العالم بدأ يتشكل يعني أعداء روسيا يزيدون من تحالفهم فيما بينهم وأصدقاء روسيا يزيدون تحالفهم معها".صربيا: المزاج السائد في أوروبا يذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى

https://sarabic.ae/20240813/نائب-رئيس-وزراء-صربيا-التقارير-حول-توريد-الأسلحة-الصربية-إلى-أوكرانيا-كاذبة-1091668751.html

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